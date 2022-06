Mardi Gras in concerto al Kill Joy

I Mardi Gras tornano live sul palco all'aperto del Kill Joy.

Della band il magazine Readers Digest scrive: «Un’intrigante miscela di pop, rock, soul, con qualcosa che rimanda al country irlandese e al grunge. Vi manda in confusione? Non deve, anche perché il tutto è presentato in modo invitante, con riff accattivanti e messaggi potenti nei loro testi che arrivano dritti all’anima».

La band è sulla scena dal 2006 con tre album all'attivo, un quarto in lavorazione e diversi singoli pubblicati in digitale. Il loro “playground” sonoro li ha portati negli studi di Abbey Road, a collaborare con importanti songwriters irlandesi fino a suonare sul palco dello Sziget Festival.

Selezionati da Neil Young per le sue “Songs of the Times”, i Mardi Gras hanno portato la loro musica su svariati palchi in Italia e Irlanda.

Dalle ore 20.00 cena alla carta.

Dalle ore 21.30 live music.