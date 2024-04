Mardi Gras in concerto al Kill Joy di Roma

La rock band italiana dal respiro internazionale torna sul palco del Kill Joy

Durante la serata i Mardi Gras offriranno al pubblico la loro «intrigante miscela di pop, rock, soul, con qualcosa che rimanda al country irlandese e al grunge», come la definisce il magazine Readers Digest. «Il tutto – scrive ancora la testata mensile inglese – viene presentato in modo invitante, con riff accattivanti e messaggi potenti nei loro testi che arrivano dritti all’anima».

Presente su tutti i social, la band – composta da Liina Ratsep (Vocals), Fabrizio Fontanelli (Acoustic Guitar), Carlo Di Tore Tosti (Bass), Alessandro Matilli (Piano & Keyboards), Fabrizio Del Marchesato (Electric Guitar) e Valerio Giovanardi (Drums) – è attiva dal 2006 con tre album in studio, un quarto in uscita nel 2024 e diversi singoli pubblicati in formato digitale. E ancora, è di recente uscita il libro fotografico “Road Book”, un volume di 72 pagine autoprodotto che racchiude una serie di scatti dei concerti dei Mardi Gras – ma anche foto “catturate” sui set dei loro video o durante le registrazioni dei loro lavori – vivida testimonianza dell’iter umano e musicale intrapreso dalla band in quasi venti anni di attività live, in Italia e all’estero.

Contraddistinti da un “playground” sonoro che li ha guidati agli Abbey Road Studios di Londra (gli studi di registrazione dei Beatles, per intenderci) a collaborare con importanti songwriters irlandesi, fino a suonare sul palco del prestigioso Sziget Festival in Ungheria, i Mardi Gras si apprestano a tornare in concerto nell’amata Roma: un live all’interno della cornice rock del Kill Joy in via Appia Nuova, a pochi passi dall’Ippodromo di Capannelle.

Info e prenotazioni: 348 553 5771

Dalle ore 20:00 cena alla carta

Dalle ore 22:00 live music

Sito web: killjoy.it