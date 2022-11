Mardi Gras al Quid. Opening: Sara Vivona

Definiti dal "Readers Digest" come una delle sette band europee da ascoltare, i Mardi Gras negli anni hanno sviluppato il loro "playground" sonoro con molteplici influenze. Dai suoni roots a brani soul e rock, nel segno di una visione internazionale e contemporanea.

Nel corso degli anni hanno calcato i palchi italiani, irlandesi, suonato allo Sziget Festival di Budapest, e due dei loro brani sono stati scelti da Neil Young per le sue "Songs of the Times" canzoni di protesta e di pace. Il loro album "Playground" è stato finalizzato negli Abbey Road Studios di Londra, il tempio dei Beatles. Da segnalare i loro incontri musicali con grandi songwriters irlandesi come Liam O Maonlai, Mundy e Mark Geary che compaiono nei loro brani come ospiti speciali.

Al Quid presentano una selezione del loro viaggio musicale in una speciale vesta acustica: Liina Ratsep (voce), Fabrizio Del Marchesato (chitarra acustica), Carlo Di Tore Tosti (basso). Ad aprire la serata è una giovane cantautrice siciliana Sara Vivona, allieva dell’Accademia Spettacolo Italia, prodotta artisticamente da Marco Rinalduzzi, accompagnata dalla chitarra del fratello gemello Federico Vivona.

Prenotazione per cena: 0678349259