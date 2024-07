Marcus Miller all'Auditorium Parco della Musica

Marcus Miller, virtuoso del basso e vera e propria leggenda del jazz e del funk, il 28 luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone circondato da una band eccezionale.

L’artista newyorkese in 45 anni di carriera, oltre a 2 Grammy Award è stato nominato dall’UNESCO nel 2013 come Artista per la Pace e portavoce del progetto Slave Route. Le sue numerose collaborazioni tra le quali possiamo ricordare quelle con Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana, solo per citarne alcune, lo hanno fatto diventare un’icona della musica mondiale.