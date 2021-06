Marcos Morau, il danzatore presenta in prima assoluta "Simulacro" al Parco Alessandrino

Uno dei danzatori (e coreografi) più intelligenti della scena europea degli ultimi anni secondo Time Out. Un grande maestro lo definisce Tip Berlin mentre per Dance Europe il suo talento è un gioiello da scoprire.

Con l’arrivo di Marcos Morau, la programmazione di Fuori Programma 2021 – il festival internazionale di danza contemporanea della Capitale in scena fino al 15 luglio negli spazi del Quarticciolo e del Teatro India – si apre alla grande danza internazionale.

Dal 2 al 4 luglio al Parco Alessandrino, il danzatore, coreografo e regista spagnolo, fondatore della acclamata compagnia La Veronal, considerato fra i migliori talenti creativi della sua generazione e celebratissimo dalla stampa internazionale, presenta in Prima Assoluta Simulacro, coreografia site specific in coproduzione con Spellbound Contemporary Ballet.

Simulacro spezza la dicotomia tra realtà e immaginario e lascia che i confini fra rappresentazione e sguardo esterno si dissolvano, fino a generare un dispositivo scenico congiunto in cui interpreti e spettatori si intrecciano in un’unica entità per completare insieme la produzione di senso. Riflettendo sul valore dell’immaginazione e sulla dimensione della complicità, Simulacro si configura come un nuovo modo di affrontare l’atto performativo, un'esperienza unica e radicale che risponde ai nuovi tempi in cui viviamo come società.