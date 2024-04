Marco Tullio Giordana incontra il pubblico della Casa del Cinema

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Fino al prossimo 26 aprile (e repliche fino al 29), la Casa del Cinema ospiterà “Viva Valerio Zurlini”, una selezione di cinque fra i maggiori successi del regista e sceneggiatore bolognese. A presentare i temi chiave dell’opera di Zurlini ci sarà il regista Marco Tullio Giordana che incontrerà il pubblico domani, martedì 16 aprile alle ore 20, in occasione della proiezione de La prima notte di quiete, uno dei capolavori del cinema italiano degli anni Settanta.

Autore di vasta cultura e di un’eleganza senza tempo, Zurlini ha attraversato in solitaria decenni chiave del nostro cinema, regalando allo spettatore il gusto della sua modernità compositiva e psicologica. Oltre a La prima notte di quiete, la Casa del Cinema ospiterà: La ragazza con la valigia (mercoledì 17 alle ore 20), splendido melodramma verdiano che vede protagonista Claudia Cardinale, premiata con il David Speciale per la migliore interpretazione femminile; Estate violenta (giovedì 18 alle ore 20), opera seconda del regista vincitrice di due Nastri d’Argento, uno dei quali per l’intensa interpretazione di Eleonora Rossi Drago; Cronaca familiare (domenica 21 alle ore 20), vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia; e, infine, Il Deserto dei Tartari (venerdì 26 alle ore 18), David al Miglior film e alla Miglior regia, con un cast di lusso (Jacques Perrin, Vittorio Gassman, Giuliano Gemma e Philippe Noiret, tra gli altri), la fotografia di Luciano Tovoli e le musiche di Ennio Morricone.