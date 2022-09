Marco Pandolfi & Simone Scifoni in concerto al Charity Café

Marco Pandolfi, pur essendo uno degli armonicisti blues italiani più richiesti, da diversi anni si esibisce soprattutto suonando chitarra e armonica insieme. È stato invitato a suonare in importanti festival in Europa e negli Stati Uniti, dove ha anche avuto l’occasione di registrare in Pennsylvania, Mississippi, Texas, California e Arizona. Ha all’attivo nove dischi a suo nome e numerose partecipazioni in raccolte e incisioni di colleghi italiani e stranieri.



Per questa occasione è affiancato alla sezione ritmica da Simone Scifoni, pianista e polistrumentista unico nel suo genere nonché produttore e patron dell’etichetta discografica “Bloos Records”, un punto di riferimento che raccoglie e produce il meglio del Blues italiano e non solo.



Line-up

Marco Pandolfi: voce, chitarra & armonica

Simone Scifoni: basso & batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione