Marco Pacassoni Trio feat. Horacio "El Negro" Hernandez all'Alexanderplatz

Marco Pacassoni Trio feat. Horacio "El Negro" Hernandez si esibiscono all'Alexanderplatz Jazz Club di Roma giovedì 17 marzo.

Un concerto composto di brani originali uniti a una selezione dei più significativi pezzi di Chick Corea, Dizzy Gillespie e Frank Zappa in un mix di stili dal jazz alla fusion, dallo swing al latin. Sul palco con Marco Pacassoni,vibrafono e marimba, il bassista Lorenzo De Angeli e un ospite d'eccezione alla batteria, Horacio "El Negro" Hernandez, uno dei più grandi esponenti mondiali del latin-jazz.

Horacio ha suonato con Carlos Santana, Tito Puente, Michel Camilo, Michael Brecker, Dizzy Gillespie, Zucchero, Alejandro Sanz. È anche vincitore di 2 Grammy Award e "Drummer of the year" 1997 per la rivista Modern Drummer.