Marco Mengoni allo Stadio Olimpico nel 2025

Marco negli stadi 2025. E' questo l'annuncio arrivato sui social dallo stesso cantante. Marco Mengoni torna ad attraversare l'Italia in tour nell'estate 2025 e farà tappa anche a Roma.

Il cantante partirà dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 26 giugno 2025 per fare seconda tappa a Roma, il 2 luglio allo Stadio Olimpico. Il tour negli stadi 2025 proseguirà a Bologna (Stadio dall’Ara / 5 luglio), Torino (Stadio Olimpico / 9 luglio), Milano (San Siro / 13 luglio), Padova (Stadio Euganeo / 17 luglio), Bari (Stadio San Nicola / 20 luglio) e Messina (Stadio San Filippo / 24 luglio).

I biglietti disponibili con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10 di martedì 30 gennaio su priceless.com/music. Per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle ore 11 di giovedì 1 febbraio in presale su livenation.it. La vendita generale comincia venerdì 2 febbraio dalle ore 11.

Foto dal profilo Instagram di Marco Mengoni