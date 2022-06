Marco Mengoni in concerto allo Stadio Olimpico

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi, per i quali sono già stati venduti oltre 60mila biglietti.

Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, che dopo la data zero immersa nella natura del Parco di Villa Manin (UD) e un live allo Stadio San Siro di Milano porterà Marco Mengoni anche all’Olimpico di Roma, il 22 giugno. Ospiti d’eccezione per la data romana, Gazzelle e Madame.

I biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su livenation.it/marconeglistadi.