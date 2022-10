Marco Mengoni live a Roma

Continua il grande successo del tour tutto sold out Mengoni Live 2022 che porterà Marco Mengoni al Palazzo dello Sport di Roma per due imperdibili show il 21 e il 22 ottobre. Entrambi Sold out.

Venerdì 7 ottobre è uscito Materia (Pelle), il nuovo album di Marco Mengoni per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra), certificato doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

In concomitanza con l’uscita di Materia (Pelle) è partito anche il tour nei palazzetti tutto sold out di Marco Mengoni, prodotto e organizzato da Live Nation, e proprio in occasione della prima tappa milanese ha annunciato il grande ritorno negli stadi con Marco negli stadi 2023 che lo porterà a Padova (Stadio Euganeo - 20 giugno), a Salerno (Stadio Arechi - 24 giugno), a Bari (Arena della Vittoria - 28 giugno), a Bologna (Stadio dall’Ara - 1 luglio) e a Torino (Stadio Olimpico - 5 luglio).

Mengoni Live 2022 è un viaggio musicale che racconta i primi due capitoli del progetto discografico MATERIA e ripercorre 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 64 dischi di platino, totalizzato oltre 1,7 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale. Si concluderà ad Eboli il 27 ottobre.