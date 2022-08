Marco Masini apre la seconda parte di Ostia Antica Festival

"Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno", dopo una sosta di alcune settimane, nel cuore dell'estate, riprende la programmazione a partire da sabato 3 settembre. A salire sul palco sarà Marco Masini con “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”.

Un concerto speciale per festeggiare i 30 anni in musica e incontrare ancora una volta i suoi fan che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

"Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – ha commentato Marco Masini – Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano “T’innamorerai”. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore".

Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

“Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno” è giunto alla settima edizione e si svolge al Teatro Romano, organizzato del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.