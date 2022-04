Marco D'Agostin con Best Regards al Teatro Palladium

Tra i protagonisti più interessanti della new wave coreografica italiana, Marco D’Agostin il 28 aprile al Teatro Palladium porta in scena per la prima volta a Roma, nell’ambito di Orbita la stagione danza diretta da Spellbound, l’unico spettacolo italiano presentato alla Biennale di Venezia e che vanta la nomination al Premio Ubu 2021: Best Regards.



Un omaggio al coreografo britannico Nigel Charnhock, scomparso nel 2012, eccellenza della danza internazionale, autore di vere e proprie esplosioni ipercinetiche e fra i fondatori del celebre collettivo DV8 – Physical Theatre. Il performer britannico ha incarnato alla perfezione quella possibilità dell’arte che David Foster Wallace avrebbe chiamato “failed entertainment”, allargando le maglie del genere “danza contemporanea” e firmando spettacoli di massima intensità sui temi della sessualità, dell’amicizia e dell’amore, sfidando i clichè e non temendo lo scandalo.



All’ombra di un tempo scaduto e sotto la luce che il grande performer continua a proiettare, D’Agostin celebra la memoria di Nigel Charnhock con un one man show di azioni cantate, recitate e coreografiche. “Best Regards?è la lettera che scrivo, con 8 anni di ritardo, a qualcuno che non risponderà mai”.

Partendo dalla lettera mai recapitata che Wendy Houstoun scrisse al suo amico e collega Charnhock definendolo “too much”, il coreografo italiano mette sotto accusa il tempo per indagare le conseguenze emotive di un rapporto epistolare che viaggia su galassie non sincronizzate. Con uno spettacolo di intrattenimento disperato, D’Agostin cerca di porre a sé e al pubblico la stessa domanda “Cosa scriveresti a qualcuno che non leggerà mai le tue parole?” Un modo per dire “Dear N, I wanted to be too much too”.



Lo spettacolo è preceduto alle ore 17 dall’incontro aperto a tutti a cura della Fondazione Teatro Palladium.

Intervengono con Marco D’Agostin, Gaia Clotilde Chernetich dramaturg, autrice e studiosa di danza, teatro e scienze sociali e Maria Cristina Esposito, presidente Associazione culturale Licita Scientia_Corpi Segni Scritture.



Per informazioni: 06 69426222