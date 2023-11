Sabato 25 novembre alle ore 18.00 presso Arte Borgo Gallery si inaugura la prima mostra personale dell’artista Marco Coletti dal titolo “Marco Coletti, ovvero del miraggio della memoria” a cura di Anna Isopo con la presentazione a cura dello Storico dell’Arte Prof. Robertomaria Siena.



Nella mostra protagonisti indiscussi delle opere presentate da Marco Coletti sono gli dei e i semidei, 15 disegni realizzati appositamente per l’esposizione eseguiti con la tecnica che attraversa interi secoli della Storia dell’Arte: sanguigna e matite brune.



Dal testo del Prof. Robertomaria Siena: L’arte, sostiene, nel momento in cui afferma la bellezza, è felicemente costretta a rivisitare i propri fantasmi e a ripercorrere il suo trascorso splendore. Ecco la decisa scelta anacronista assunta dal nostro fin dall’inizio della sua ricerca… le opere di Marco Coletti, le quali, in termini spudoratamente pagani, ci conducono all’interno del Parnaso e ci lasciano esterrefatti nel cuore di un controuniverso figlio della felicità, del compimento, e di quel canto magato che solo gli dei riescono ad assicurare.



Marco Coletti nasce a Sora (FR) nel 1976.Nel 1994 si diploma al Liceo artistico statale “Vittorio Miele “di Cassino. Con entusiasmo si dedica allo studio della pittura figurativa classica e accademica. Nel 2000 si laurea all’Accademia di Belle Arti di Frosinone, corso di scenografia. Nel 2001 si trasferisce a Roma dove frequenta la scuola dell’arte della medaglia (IPZS). Dal 2006 riprende lo studio della pittura che continua ancora oggi con passione nella città di Roma dove vive.



Gallery





In occasione del finissage mercoledì 6 dicembre alle ore 18.00 si terrà la conferenza del Prof. Robertomaria Siena “Marco Coletti e la vitalità dell’Anacronismo”.