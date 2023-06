Marco Bellocchio presenta "Marx Può Aspettare" al Cinema Troisi

Domenica 2 luglio, alle 11, al Cinema Troisi, in ambito della retrospettiva della domenica dedicata al regista emiliano che ha riproposto sul grande schermo alcune delle sue opere più amate, Marco Bellocchio e l’attore Fabrizio Gifuni introdurranno la proiezione di “Marx può aspettare”, ultimo appuntamento della rassegna.

Presentato in anteprima a Cannes 2021 nel contesto della sua Palma d'oro alla carriera, “Marx può aspettare” è il film più autobiografico del regista. Marco Bellocchio ripercorre la storia della sua famiglia e della tragica vicenda che l’ha segnata per sempre, restituendoci un potentissimo e sofferto racconto in cui Camillo, fratello gemello del regista, è il grande protagonista assente. Un’opera che rievoca una memoria dolorosa e in cui Bellocchio fa i conti con qualcosa rimasto nascosto per molto tempo.

Marx può aspettare, il film

Marco e Camillo nascono poco dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, in una famiglia della buona borghesia padana, padre avvocato e madre profondamente cattolica. Famiglia numerosa segnata da due realtà, quella cattolica e quella comunista. I maschi di famiglia hanno scelto la vita intellettuale e l’impegno politico comunista, spesso profondamente ortodosso, mentre le due sorelle di Bellocchio sono rimaste sempre profondamente legate ai dettami più rigorosi della fede cattolica. Il regista Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, racconta la storia di suo fratello, senza filtri o pudori. Un film documentario che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso del suo lavoro.

Si tratta di un evento a pagamento, biglietto in vendita sul sito ufficiale del Cinema Troisi. Scopri qui il programma completo del Cinema in piazza.