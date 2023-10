Mancano ormai pochi giorni alla manifestazione organizzata da Excellence in collaborazione con la Regione Marche e il Pio Sodalizio dei Piceni per promuovere la cultura del cibo e del vino di uno tra i territori più belli della nostra penisola.

Marco Bruschini, Direttore dell’ATIM, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione della Regione Marche, sottolinea l’importanza di “Offrire, alle aziende agricole e a quelle della trasformazione dell’aria del cratere, la possibilità di incontrare a Roma importanti chef ed i principali operatori del settore romano. E’ questo lo scopo della prima edizione di MARCHEting in Rome, pensata dal Pio Sodalizio dei Piceni e dagli amici di Excellence. Momento di confronto, di ricerca, di promozione e di valorizzazione di un territorio che sta rinascendo e può rappresentare un volano di sviluppo per tutte le Marche. Gli straordinari dati del turismo che hanno visto una crescita degli stranieri pari all’8% con un’ottima performance delle aree interne ci testimoniano che la strada intrapresa è quella giusta. Ci piace iniziare a pensare un’ azione comune di promozione Lazio e Marche, partendo dal cuore delle Marche in Roma.”

Come spiegato da Pietro Ciccotti, founder di Excellence, “il progetto MARCHEting in Rome è nato dall’idea condivisa con Regione Marche e Pio Sodalizio dei Piceni di promuovere la cultura enogastronomica marchigiana”. In particolare, prosegue Ciccotti, “il punto di partenza è a Roma al fine di creare delle sinergie Lazio-Marche, facendo squadra e promuovendo le eccellenze gastronomiche dei due territori, produttori e chef”.

Nel corso delle due giornate, 8 tra i migliori chef della capitale si cimenteranno nel creare dei percorsi di degustazione utilizzando prevalentemente prodotti provenienti dal territorio marchigiano e realizzando ricette tipiche della cucina delle Marche. In questo modo, sottolinea ancora Ciccotti, “verranno instaurati e fortificati legami BtoB, in quanto le aziende entreranno direttamente in contatto con i ristoratori laziali”.

Ai fornelli si alterneranno, quindi, Andrea Palmieri di BucaVino, Arcangelo Dandini del L’Arcangelo, Valerio Mattaccini di Borgo Della Mistica, Federico Delmonte di Acciuga, Ciro Alberto Cucciniello di Carter Oblio, Edoardo Conti di Gusta Ristorante, Tommaso de Sanctis di Camillo dal 1890 e Fabio Dodero di Metis Ristorante.

A fare gli onori di casa, la Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, sorta agli albori del 1600 prima come Confraternita e poi come Arciconfraternita dal 1633, Breve del Pontefice Urbano VIII. L’importanza di questa iniziativa è bene spiegata dal Presidente Luca Battaglia: “Da sempre la Fondazione sostiene le Marche e i marchigiani con borse di studio, attività culturali ed altre attività che possano fungere da "ponte" tra Roma e le Marche. L'iniziativa MARCHEting in Rome va ad inserirsi nel solco di tali attività riprendendo, tra l'altro, un percorso collaborativo con la nostra regione: si pensi alle due edizioni de "Le Marche in Tavola" del 2014 e 2015 e alle borse di studio per laureati erogate già dal 2014. Percorso che si è interrotto durante la pandemia ma che ora riprende con vigore e con grande soddisfazione per il Pio Sodalizio dei Piceni".



Il programma dell’evento prevede due giornate, il 21 e il 22 ottobre, con inizio alle ore 12:00 e termine alle ore 17:00. In ognuna di queste giornate sono previsti 4 cooking show.

I due giorni di evento saranno preceduti da un Convegno dal titolo ”TERRITORI CHE SI SFIORANO TERRITORI CHE SI AMANO, solo 24 km di confine tra Marche e Lazio ma tante opportunità per promuovere insieme le eccellenze enogastronomiche” in programma venerdì 20 ottobre alle 18,30 moderato da Adua Villa, nota esperta ed influencer del settore food&wine. Il Convegno vedrà nella veste di relatori: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, Assessore alle Attività produttive Regione Marche, Marco Bruschini, Direttore Generale dell’Agenzia per il Turismo e Internazionalizzazione della Regione Marche, Gino Sabatini, Presidente delle Camere di Commercio delle Marche e Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I Roma.

Un altro momento importante sarà quello che vedrà l’assegnazione di un premio dalla Regione Marche ad alcune delle eccellenze marchigiane.