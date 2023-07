Marc Ribot "Ceramic Dog" alla Casa del Jazz

"Ceramic Dog", il trio composto da Marc Ribot, Shahzad Ismaily e Ches Smith arriva alla Casa del Jazz il 12 luglio.

Ceramic Dog è il potente ed esplosivo trio composto da Marc Ribot insieme a due dei migliori musicisti rappresentativi della nuova generazione della scena rock underground improvvisativa e sperimentale di New York e della California: Shahzad Ismaily al basso e all’elettronica e Ches Smith alla batteria.Con il trio Ceramic Dog, Marc Ribot dà sfogo alle sue passioni più rock, con una musica ruvida e immediata. All’interno del repertorio c’è spazio anche per una fresca psichedelica come non mancano alcune affinità con certe musiche dell’amico Zorn, quelle più votate al mix di stili.

Marc Ribot (Newark, 1954) è tra i chitarristi più impegnati della scena contemporanea. Ha iniziato in gruppi rhythm and blues e soul. Ha studiato il repertorio dell’haitiano Franz Casseus e si è tuffato nelle musiche della downtown New York dei primi anni 80. Ha suonato in studio e dal vivo con Tom Waits, è stato chitarrista nei Lounge Lizards, ha inciso con Elvis Costello, Marianne Faithfull, Caetano Veloso; ha diretto band come Rootless Cosmopolitans, Shrek, Los Cubanos Postizos. Negli anni 90, insieme a John Zorn, ha fondato il movimento Radical Jewish Culture. Da allora, Ribot è tra i principali interpreti della musica di Zorn, elemento fisso in Bar Kokhba, The Dreamers, Electric Masada.

Shahzad Ismaily è americano di origini pakistane, ha suonato con, tra gli altri, Laurie Anderson, Tom Waits, John Zorn, Lou Reed. Ha composto la colonna sonora del film Frozen River.

Ches Smith è tra i più apprezzati batteristi dell’ultima generazione. è specializzato in solo-performances, ha suonato in gruppi di rock sperimentale e in diversi gruppi jazz. è elemento stabile di Xiu-Xiu, dei Los Totopos di Tim Berne e dei gruppi di Mary Halvorson. Ha lavorato inoltre a fianco di Carla Bozulich, Fred Frith, Trevor Dunn.