Marc Ducret e Daniele Roccato alla Casa del Jazz

Quando Dal 26/05/2022 al 27/05/2022 Orario non disponibile

La Casa del jazz promuove un incontro tra due grandi musicisti la cui comune poetica, che parte dall’esplorazione del proprio strumento, dalla ricerca e dalla libera improvvisazione, è esaltata in due concerti in cui la chitarra di Marc Ducret e il contrabbasso di Daniele Roccato duetteranno completamente liberi da vincoli e strutture.

I concerti saranno registrati per essere pubblicati dalla Parco della Musica Records.

Marc Ducret, chitarrista e compositore autodidatta, suona qualsiasi tipo di chitarra,6 e 12 corde, acustiche ed elettriche. Dall’inizio degli anni ‘80 ha suonato con musicisti del calibro di Daniel Humair, Michel Portal, Joachim Kühn, Henri Texier, David Friedman, Larry Schneider, Andy Emler, Adam Nussbaum, Didier Lockwood e molti altri. Nel 1986 entra a far parte della prima edizione dell’Orchestre Nationale de Jazz diretta da François Jeanneau.

Negli anni ‘90 lavora con Tim Berne e Louis Sclavis e registra con Bobby Previte, Joey Baron, David Sanborn, Django Bates.

Contrabbassista solista e compositore, Daniele Roccato è stato invitato a suonare in molti dei festival e delle sale da concerto più prestigiose, spesso presentando proprie composizioni. Per lui hanno scritto, fra gli altri, Gavin Bryars, Sofia Gubaidulina, Hans Werner Henze, Terry Riley, Salvatore Sciarrino. Assieme a Stefano Scodanibbio ha fondato l’ensemble di contrabbassi Ludus Gravis.

Ha registrato per ECM, Wergo, PM Records, Sony BMG. Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da RAI Radio3, BBC Radio e dal canale Sky ARTE. Pur conservando una peculiare originalità i suoi programmi vengono inseriti indifferentemente in cartelloni di musica classica, contemporanea e jazz. La sua attività si estende in un vasto campo multidisciplinare che abbraccia il teatro, la danza, il cinema, la letteratura, le arti visive, la filosofia e il giornalismo, collaborando a stretto contatto con alcune delle maggiori personalità di queste aree