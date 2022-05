L’Associazione Sportiva Dilettantistica GTM dal 2001, con il Patrocinio della Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma VII, CONI Regionale, CIP Lazio, ACSI Roma, UISP Roma organizza la manifestazione sportiva denominata “Maratonina/Cross”, presso il Parco della Romanina, sito in Via L. Schiavonetti, Municipio Roma VII.

La Maratonina Cross al Parco della Romanina vuole essere un momento di sport, solidarietà, socializzazione, integrazione e legalità. La XX edizione sarà dedicata alla memoria di un grande amico della GTM, l’indimenticato Prof. Maurizio Frustaci.

Programma della Manifestazione

ore 8,30 Raduno e consegna pettorali;

ore 9,00 Passeggiata di km 1, seguirà lezione di Ginnastica Dolce, riservata agli over 60

ore 9.30 Partenza categoria “Rossa” – corsa all’interno del parco con un percorso di 3200 metri riservata a tutti coloro nati/e dal 2006 e precedenti;

ore 10,00 Partenza categoria “Gialla” – corsa all’interno del parco con un percorso di 1600 metri riservata ai nati/e dal 2007 al 2010;

ore 10,30 Partenza categoria “Blu” – corsa all’interno del parco con un percorso di 800 metri riservata ai nati/e dal 2011 al 2013;

ore 11,00 Partenza categoria “Arancio” – corsa all’interno del parco con un percorso di 300 metri riservato ai nati/e dal 2014 al 2016;

ore 11,30 Partenza categoria “Verde“ – corsa all’interno del parco con un percorso di 150 metri riservato ai nati/e dal 2017 al 2019;

ore 12,00 Premiazione.

N.B.: Gli atleti con disabilità saranno inseriti nelle categorie più idonee in relazione al tipo di disabilità dell’atleta.

Come nelle passate edizioni, la GTM in collaborazione con il FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) ed il CIP Lazio (Comitato Italiano Paraolimpico), coinvolgerà nella manifestazione atleti diversamente abili, che oltre a partecipare alla festa sportiva, vengono inseriti nelle categorie a loro più idonee e parteciperanno alla Maratonina.

All’interno del Parco sarà prevista una zona destinata ad intrattenere tutti i bambini presenti con degli animatori che promuoveranno giochi di “strada e popolari”: il gioco della campana, il salto della corda, palla avvelenata, mondo, ruba la coda, ruba bandiera, acchiapparella, etc… .

Un’area sarà destinata ad accogliere i bambini da 2 a 5 anni, ove gli Insegnanti della GTM che operano nella scuola dell’Infanzia, coinvolgeranno i bambini, impegnandoli con giochi e percorsi motori adeguati alle loro capacità Con la collaborazione di Associazioni Sportive del territorio e di Federazioni Sportive, sono previsti una serie di momenti dedicati alla promozione di discipline sportive meno diffuse, con esibizioni di, karatè, ginnastica artistica, danza moderna, funk hip-hop, balli di gruppo,

Il “villaggio atletica” comprenderà varie discipline dove gli atleti potranno cimentarsi nel salto in alto e in lungo, nella corsa velocità e ad ostacoli, lancio del vortex e del peso. In collaborazione con la UISP Roma verrà realizzata una tappa del torneo regionale di Gioca-Volley, un importante momento di aggregazione (oltre 300 partecipanti) tramite l’installazione di 13 campi di minivolley.

Un’area del parco sarà riservata a gruppi Scout, nell’ultima edizione erano presenti ben 5 gruppi, con oltre 200 bambini, che daranno prova delle loro capacità aggregative con giochi popolari e la realizzazione di creativi percorsi con difficoltà. Un’area ospiterà un percorso di gimkana con bicicletta dove tutti, piccoli e grandi, potranno misurare le proprie abilità su due ruote.

All’interno della manifestazione saranno presenti clown e trampolieri provenienti dalla Scuola del Circo di Roma, che con le loro mimiche divertiranno tutti i presenti. Saranno presenti degli animatori che scolpiranno palloncini colorati creando simpatici gadget da regalare a tutti i bambini. Inoltre dei personaggi animati andranno in giro a divertire i più piccoli (Peppa Pig, l’Uomo Ragno, Barbapapà, etcc).

Il parco divertimenti OASI PARK parteciperà alla Maratonina con giochi e animatori, che con la loro bravura ed esperienza sapranno regalare momenti di puro divertimento a tutti. Il “Mago Marameo” presenterà il suo spettacolo di magia e le gigantesche bolle di sapone, inoltre saranno presenti le mascotte del Joky Park. Sempre molto gradita sarà la partecipazione delle “Majorettes le Perline” di Città di Capranica, con le loro esibizioni.

Saranno invitati ad esibirsi gruppi musicali/bande del territorio, sarà presente anche quest’anno la Caracca Band con i suoi ritmi coinvolgenti. Verrà, inoltre, promossa la partecipazione del corpo dei Vigili del Fuoco di Roma, con la simpatica iniziativa denominata “Pompieropoli”, nel corso della quale tutti i presenti potranno cimentarsi nella simulazione di spegnere un incendio, affrontare un percorso con difficoltà e tanto altro.

Sarà sempre più ampia l’area destinata ai cavalli e pony, in collaborazione con il Centro Ippico Pony Club Almone, i bambini potranno effettuare il famigerato “Battesimo della sella” e cimentarsi in una passeggiata a cavallo.

Le premiazioni saranno svolte al termine della manifestazione, ore 12,00 circa.

Premiate le scuole con il maggior numero di iscritti

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno l’organizzazione intende rafforzare ulteriormente il rapporto con le scuole del territorio, realizzerà la 15esima Edizione del ”Progetto la maratonina per la Scuola”, con l’intento di promuovere la pratica sportiva all’aria aperta e nel rispetto dell’ambiente. Tale concorso premierà con materiale sportivo/didattico gli Istituti che parteciperanno alla manifestazione con il maggior numero di iscritti.

Come forma di autofinanziamento della Maratonina Cross, verrà organizzata una lotteria a premi, autorizzata dall’Aams – Ufficio Regionale Monopoli di Stato del Lazio, la cui estrazione avverrà il giorno della manifestazione al momento delle premiazioni.

La rete di associazioni, comitati, parrocchie e centri sociali anziani

Per la realizzazione della manifestazione è stata attivata una rete di Associazioni, Comitati, Parrocchie, Centri Sociali Anziani del territorio. Al momento hanno aderito le seguenti associazioni: A.S.D. World Sport, Polisportiva Quadraro Cinecittà, Polisportiva Prosport Cinecittà, A.S.D. Road Runner, A.S.D. St. Patrick, A.S.D. Polisportiva De Rossi, A.S.D. Faro, A.S.D. L’ellisse ,A.S.D. Federico Civolani Tennis GTM, A.S.D. I Lazzaroni, A.S.D. Runner Trainer, A.S.D. Cicli Di Stefano, A.S.D. Bailamos, Arcieri del Falco, Caracca Band. I seguenti Comitati di Quartiere: Romanina, Giardini di Tor di Mezza Via, Morena, Campo Romano, Tor Vergata, Cinecittà Est. Le seguenti Parrocchie: San Ferdinando Re, San Mario, Sant’Anna, San Girolamo Emiliani, Sant’Antonio e Annibale Maria e numerosi gruppi SCOUT. I seguenti Centri Sociali Anziani: Romanina, Cinecittà Est, Morena, Villa Lazzaroni, Via La Spezia, Via Iberia.

Maggiori informazioni a questo link.

Foto da Facebook @asdgtm.it