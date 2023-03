Maratona Scream a The Space Cinema

È prevista per giovedì 9 marzo la maratona dedicata alla saga horror Scream: dalle 20:05 nei The Space Cinema aderenti all’iniziativa sarà possibile assistere alla proiezione del film Scream (2022) in attesa di vedere alle 22:15 l’ultimo capitolo Scream VI. Per tutti gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online The Space Cinema regalerà il poster esclusivo del film.

Il film, interpretato tra gli altri da Jenna Ortega, è ambientato circa un anno dai fatti accaduti in Scream V: rivediamo gli ultimi sopravvissuti alla storia di Woodsboro che cercano di ritrovare la serenità a New York. Ma nella metropoli un nuovo e ancora più temibile Ghostface li sta aspettando. Riusciranno questa volta i protagonisti a salvarsi dalla sua furia omicida?

È già possibile acquistare i biglietti per assistere alla maratona Scream sul sito di The Space Cinema. Il biglietto consentirà a tutti gli spettatori di avere l’accesso a entrambi i film o decidere se vedere la proiezione di uno solo dei due lungometraggi.