Maratona Jazz a Palazzo Braschi e Palazzo Altemps

Il cuore di Roma sarà il palcoscenico di una vera e propria Maratona Jazz, in occasione della Festa della Musica 2024. Sabato 22 giugno, dalle ore 17 fino a mezzanotte, gli spazi di Palazzo Braschi e Palazzo Altemps ospiteranno una manifestazione diretta artisticamente da Paolo Damiani, progettata e finanziata dal Municipio I di Roma e supportata da un contributo della Fondazione Nicola Bulgari.

“Questo evento vedrà artisti di diverse provenienze incontrarsi per fare musica insieme, nel rispetto e nell’ascolto reciproco, con un profondo desiderio di scambiare esperienze e idee. Il nostro territorio ha bisogno di eventi di questo tipo, rivolti soprattutto ai cittadini, affinché gli spazi pubblici non perdano la loro dimensione principale di aggregare, tramite manifestazioni culturali di qualità che possano in qualche modo essere di rottura nei confronti di una fruizione inconsapevole e irrispettosa del centro storico”, ha affermato Giulia Ghia Assessore alla Cultura del Municipio I Centro.

Il programma prevede una vasta gamma di musiche non facilmente classificabili, tutte dalla grande capacità comunicativa. Suoni meticci si mescoleranno in modo armonico, creando un mix gioioso e sorprendente che riflette la ricchezza e la diversità della scena musicale contemporanea. Molti degli artisti presenti si esibiranno in prima nazionale. L'evento rappresenta un'opportunità per godere di performance musicali straordinarie in un contesto storico e artistico di grande fascino. I presenti potranno immergersi in una serata di musica, scoprendo sonorità nuove e coinvolgenti. Ognuno di essi proviene da alcune delle scuole di musica più prestigiose in Italia e sarà diretto da docenti e musicisti di grande fama.

La Maratona Jazz partirà, sabato allle 17 dal Cortile di Palazzo Altemps con il Saint Louis Coro Pop diretto da Margherita Flore, a seguire Mark Hatlak, fisarmonica. Alla fine di questi due concerti, in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, la Strabanda diretta da Alessandra Macaluso accompagnerà il pubblico da Palazzo Altemps a Palazzo Braschi, attraversando Piazza Navona. Dalle 18 fino alle 24, la Maratona Jazz continuerà nel Cortile di Palazzo Braschi dove si alterneranno: Ottava Inside Workshop. Centro Ottava - laboratorio diretto da Paolo Levato e Davide Sollazzi (ore 18.00); Delfina Balistreri, attrice, Elena Paparusso voce, Luigi Masciari, chitarra (ore 18,20); Santa Cecilia Jazz 5et, Conservatorio S. Cecilia direttore e solista Fabio Zeppetella (18,40); Treetops (19,00); Combo jazz, diretto da Simone Alessandrini, Scuola Popolare di Musica di Testaccio (19,20); Testaccio Gospel Voices diretto da Simona Bedini (19,40); Rosario Giuliani & Saint Louis Saxophone Ensemble (20,00); Ensemble Di Ottoni dell’Orchestra Giovanile Fontane di Roma, Direttore Luciano Siani (20,30);Barbara, David Riondino e Sara Jane Ceccarelli in un omaggio alla cantante francese Barbara(21,00) Francesco Bearzatti Post Atomic Zep, un affascinante progetto sui Led Zeppelin (ore 22,00); Testaccio Klezmer Orchestra diretta da Gabriele Coen con ospite Ziad Trabelsi (ore 23,00).I concerti saranno presentati da Delfina Balistreri. L'ingresso è gratuito.

Maratona Jazz nel Cortile di Palazzo Altemps

Saint Louis College of Music

ore 17.00 Saint Louis Coro Pop diretto da Margherita Flore

Flavia Natale,Vittoria Cascone, Maia Citoni, Nicole Mastronardi, Alice Favaro,Martina Lauria, Lucrezia Blunda, Alessia Langella, Rosalba Menicucci, Alessia Pandit, Solveiga Gurliauskaite, Giuliana Russo, Giulia Piergentili, Valeria Bacioni, Anna Zappelli, Carlotta Pellegrini, Lika Tutisani, Mariam Kokeladze, Tamar Kiria, Elahe Shahrud, Gaia Mezzasalma, Christos Kavazis, Gabriel Covanin, Jacopo Torchi, Federico Ferri, Giovanni Sebastiani, Andrea Maria Danze', Arturo Jorge Rodriguez Higuera, Giacomo Nassor Hashim, Davide De Laura, Daniele Miceli, Luca Faustini, Manuel Santillo

ore 17.20 MARKO HATLAK fisarmonica

Scuola Popolare di Musica di Testaccio

ore 17.40 Strabanda diretta da Alessandra Macaluso

Michela Trasforini, Tiziana Caponi, Annalisa Alberti flauti

Gianni Siracusano, Lilla Maione, Ruggero Gallimbeni, clarinetti

Elizabeth Dupont, Pierre Zocco, Olivier Meunier clarinetti

Yves Barthélemy, Marcello Cornacchia, Domenico Masotina, Roberto Pompili, trombe

Filippo Contenta, Alessandro Bellinzoni trombe

Alessandra Macaluso sax soprano

Marco Cerase, Alessandra Cerioni sax contralti

Lorenza Mastrantonio, Aurelio Matrone, Carlo Mancini, Francesco Zottolo, Giuseppe Aliberti, Giuseppe Soldino sax tenori

Adam Old, Leonardo Navarra, Enzo Chiacchierini tromboni

Paola Carnali tuba

Cecilia Palumbi, Antonio Tombi fisarmoniche

Francesca Di Rosa tamburello

Irene Pisano, Marco Mauri rullanti

Antonella Milano grancassa/davul

percorso: da Palazzo Altemps a Palazzo Braschi, attraversando Piazza Navona

Maratona Jazz nel Cortile di Palazzo Braschi

Centro Ottava - laboratorio diretto da Paolo Levato e Davide Sollazzi

Ore 18.00 Ottava Inside Workshop

Camilla Farina voce

Alessandro Capparoni tastiere e cori

Amedeo Cervi chitarra

Francesco Levato batteria

ore 18.20 Delfina Balistreri, attrice, Elena Paparusso voce, Luigi Masciari, chitarra

Conservatorio S. Cecilia direttore e solista Fabio Zeppetella, chitarra

ore 18.40

Santa Cecilia Jazz 5et

Marcello Sanzò tromba

Giulio Ritorto chitarra

Jacopo Borsetti pianoforte

Moussa Bonaventura contrabbasso

Francesco Bennati batteria



Ore 19.00

Treetops

Marco Bedini sax soprano

Andrea Cardone sax tenore

Anna Bielli Andrea Spiridigliozzi chitarra

Marcello Tirelli tastiere

Simone Ndiaye basso

Luca Libonati batteria

Scuola Popolare di Musica di Testaccio

ore 19.20 Combo jazz, diretto da Simone Alessandrini

Aurora Bellastella, Gaia de Vita voce

Simone Alessandrini sax contralto

Andrea Marrocco chitarra

Tommaso Ascoli Bartoli piano

Andrea Reiner, Costanza Bonelli basso elettrico

Sebastiano Gabriele batteria

ore 19.40 Testaccio Gospel Voices diretto da Simona Bedini

Francesco Saina chitarra

Fabrizio Luciani basso elettrico

Claudio Lepri batteria

Coro: Roberta Benincasa, Federico Coen, Marta Schifano, Roberta Bracci, Valeria Borrelli, De Bella Debora, Sabrina Battistelli, Valeria Punchina, Ornella Moro, Patrizia Ciocci, Andrea Fedeli, Matilde Bartorelli, Lucia Stanco, Dagmar Palm, Angelo Faedda, Sara Meservey, Chelidonia Cameracanna, Mauro Scarfone, Giuseppe Fiore, Cinzia Belmonte, Isabella Comuzzi, Francesco Trionfetti

Saint Louis College of Music

ore 20.00 Rosario Giuliani & Saint Louis Saxophone Ensemble

Rosario Giuliani alto sax

Igor Senderov sax alto

Liao Bowen sax alto

Andrea Cardone sax tenore

Ayan Okraku sax tenore

Aleksandra Marta Fleszar sax baritono

Marco Palmisano pianoforte

Vincenzo Quirico contrabbasso

Sergio Mazzini batteria

ore 20.30 Ensemble Di Ottoni dell’Orchestra Giovanile Fontane di Roma, Direttore Luciano Siani

Valerio Villani tromba I

Giovanni Letta tromba II

Gabriele Palombi tromba III

René Russo tromba IV

Francesco Massimiani corno I

Andrea Granati corno II

Emanuele Valentini euphonium

Gabriel Antonio Samaniego Sinisterra trombone I

Omar Adolfo Rosas Gutierrez trombone II

Cristian Casano cimbasso

Renzo Perazzi bassotuba

ore 21.00 BARBARA

David Riondino voce narrante, Sara Jane Ceccarelli canto, Christian Pabst pianoforte, Paolo Ceccarelli chitarra;

ore 22.00 FRANCESCO BEARZATTI “POST ATOMIC ZEP”

Francesco Bearzatti sax, elettronica

Danilo Gallo basso, elettronica

Stefano Tamborrino batteria, voce, elettronica

ore 23.00 TESTACCIO KLEZMER ORCHESTRA, Direttore Gabriele Coen Ospite Ziad Trabelsi, voce, oud

Gabriele Coen, direzione, sax soprano

Silvia Hernandez Huerta, voce

Marie Elisabeth Dupont, clarinetto

Rossana Bellizzi, Alessandro Giuliani clarinetto

Anna Catenacci, Laura Malan flauto traverso

Simonetta Modigliani, Laura Tedeschini Lalli flauti dolci

Elena Rafanelli, oboe

Paolo Vinciguerra, Federico Spinucci Giuseppe Giampaoli sax alto

Ugo Gallo, Andrea De Santis sax tenore

Bea DeJaeger, sassofono tenore

Mariano di Tanno, sax baritono

Francesco Carducci, Agnese Fiore tromba

Riccardo Battisti, fisarmonica

Paolo Costantino, chitarra

Michele Lipori, contrabbasso

Giorgio Russomanno, batteria

presenta Delfina Balistreri