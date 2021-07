Prezzo non disponibile

Maratona Fantozzi al cinema ‘Adriano’ di piazza Cavour. L’evento, in calendario per la notte di sabato 3 luglio, a partire dalle ore 23.00, si svolge contemporaneamente in altre città italiane. L’appuntamento vuole essere un omaggio al celebre Paolo Villaggio che avrebbe compiuto 90 anni e che 50 anni fa ha fatto il suo esordio con Fantozzi.

Dalle 23.00 di sabato fino alle 10.00 del mattino seguente, saranno proiettati i successi del ragionier Ugo Fantozzi, il personaggio letterario e cinematografico ideato e interpretato dallo scrittore e attore Paolo Villaggio. Le storie di Fantozzi sono narrate in una fortunata serie di racconti e di film scritti e interpretati dallo stesso Villaggio.

Doppia dose di caffè e tutti in sala per la maratona. Saranno proiettati: Fantozzi, Il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora e il docufilm La voce di Fantozzi con l'ultima interpretazione di Paolo Villaggio, diretto da Mario Sesti.

