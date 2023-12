Maramei in concerto

Dal jazz italiano degli anni '20 che ha prodotto capolavori come "Maramao perché sei morto?", "Carina", "Pippo non lo sa", "Estate" fino agli standard d'oltreoceano e le indimenticabili "Unforgettable", "Just a gigolò", "Cheek to cheek".



Chi sono i Maramei?

Raffaele "Filuccio" Risoli alla voce, Massimo "Zago" Zagonari al sax e flauto, Ermanno "Loco Valdés" Dodaro al contrabbasso, Andrea Pagani al pianoforte, Antonio Donatone alla batteria.



La Location: Zurla Bistronomia

L'evento si svolgerà presso Zurla, un luogo progettato per accogliere, coinvolgere e stupire i suoi ospiti. L'atmosfera è una fusione di arte, design, eleganza, colore e creatività, una sinergia che si riflette nei piatti proposti e nell'accoglienza dello staff.



Preparatevi per un ensemble di talento che mescola il meglio del jazz italiano degli anni '20 con gli indimenticabili standard internazionali.