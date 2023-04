Manuel Agnelli a Rock in Roma 2023

A Rock in Roma ci sarà anche Manuel Agnelli. Il cantautore, musicista, produttore discografico sarà in concerto all'Ippodromo delle Capannelle, il 17 luglio 2023.

L'autunno, l'inverno e la primavera di Manuel Agnelli sono state stagioni dense di eventi e ricche di soddisfazioni. Innanzitutto per la pubblicazione dell'apprezzato album Ama il prossimo tuo come te stesso, il primo da solista (il cui primo singolo estratto, La profondità degli abissi, colonna sonora del film Diabolik, è stato premiato con un Nastro D'Argento e con un David di Donatello); successivamente per il suo debutto a teatro con l'opera rock Lazarus, geniale e visionaria creazione di David Bowie, in cui interpreta il ruolo del protagonista Newton.

Con l'arrivo dell'estate, si prepara a tornare nella dimensione che gli è più congeniale: quella dal vivo. Ad accompagnarlo, la stessa band d'eccezione che lo ha affiancato durante la precedente tranche del tour: i Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 28 aprile su rockinroma.com e su www.ticketone.it; dalle ore 12:00 di lunedì 1 maggio nei punti vendita autorizzati Ticketone.