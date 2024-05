Manodopera - mostra degli artisti liberi & progettuali

A cura di Janine Claudia Nizza e Glauco Dattini

Direzione e organizzazione Orti delle Arti

La mostra è ospitata da Horti di Veio – via Oriolo Romano, 10 – 00189 ROMA



OPENING show 18 Maggio ore 15.00 per poter fruire le molte visioni di “mani” degli

Artisti Liberi & Progettuali.

Abbiamo realizzato dai nostri dipinti e foto delle grandi e piccole “vele”.

i nostri muri sono gli spazi che intercorrono tra gli alberi.

Le scultrici hanno creato suggestioni con la natura presente.

Per farvi trovare la sorpresa visiva evitiamo di dire di più.

Persino la vostra presenza creerà a sua volta una interazione sempre nuova con le MANODOPERE

Venite a fare con noi l’esperienza di una mostra innovativa a cielo aperto?



Orti delle Arti

Horti di Veio

Janine Claudia Nizza

Glauco Dattini

Paola Panatta

Tacky Ndiay

Loretta Ippoliti

Green Thumbs - noi coloriamo le strade in verde



“Quando ho ricevuto l’invito di fare una mostra sul tema MANODOPERA da Arti, istintivamente ho iniziato una ricerca sui gesti delle mani, in sanscrito #MUDRA. Dopo varie forme sperimentate e praticate, sono anche una yogina del #Vinyasa Flow, ho connesso i simboli di alcuni mudra ad alcune parti del Cantico delle Creature, di #sanfrancescodassisi di cui ricorre #Ottuagenario questo anno.

Inoltre ho rappresentato anche i mudra della #meditazione #Zen.

Sin da bimba pratico le arti marziali, tentando un connubio amorevole tra tutte le forme di contemplazione orientali e occidentali, che le posture delle mani veicolano nell’infinito presente del mio vissuto #spirituale e #artistico”.

Janine Claudia Nizza



Dedico questo scritto ai miei compagni di Artisti Liberi & Progettuali

A @orti delle arti e alla gentile accoglienza di Horti di Veio



Il gruppo Artisti Liberi & Progettuali nasce nel 2023 nel rione Testaccio, a Roma.

I membri della nostra compagine condividono una visione comune:

promuovere l’arte e favorire la collaborazione tra artisti.

Organizziamo regolarmente eventi e mostre d’arte in spazi creativi come gallerie indipendenti, studi d’arte, luoghi alternativi o spazi all’aperto. Gli eventi artistici combinano diverse forme di espressione, come performance live, musica, pittura e fotografia.

Il gruppo comprende artisti provenienti da diverse discipline come pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance.

La collaborazione è al centro di tutto ciò che facciamo. Gli artisti sono incoraggiati a lavorare insieme, a ispirarsi a vicenda e a esplorare nuove direzioni creative. Questo ambiente collaborativo aiuta gli artisti a sviluppare nuove competenze e a creare opere che altrimenti potrebbero non aver sperimentato da soli. Inoltre, il gruppo promuove la partecipazione della comunità locale, offrendo spazi per progetti artistici collaborativi che coinvolgono artisti emergenti o membri della comunità interessati all’arte.

In sintesi, il nostro gruppo di artisti è un vivace crocevia di creatività e innovazione, in cui l’arte è celebrata, esplorata e condivisa attraverso la collaborazione e l’ispirazione reciproca.

Artisti Liberi & Progettuali comprende i seguenti artisti:



Janine Claudia Nizza

Laureata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, lavora come Art Asssistant per Lindsay Kemp.

È curatrice della mostra “Il Dono dell’Arte”. Cantiere Testaccio, 2023 Roma.

Progetta e scrive libri d’arte: “Con la scusa di un tango” con Mario Abbati, dipinti J.C. Nizza Augh Edizioni 2023.

È la fondatrice e insegnante della lezione online ThE ArT, sfidando i suoi studenti a uscire dagli schemi ed esplorare il loro sé interiore fatto di bellezza, resilienza e libertà. Il suo approccio all’insegnamento è responsabilizzante, innovativo e collaborativo.

Con Glauco Dattini crea il gruppo Artisti Liberi & Progettuali.

Glauco Dattini

Fotografo, insegnante, curatore di mostre e chitarrista classico.

Con Janine Claudia Nizza crea il gruppo Artisti Liberi & Progettuali.

Paola Panatta

Nata a Roma, da sempre appassionata di Fotografia e Arte.

Partecipa a diverse mostre collettive di fotografia amatoriale, tra cui: “La Luce e il Suono” (Festival Eutropia – Roma, 2015); ”The Shadows” (Budapest), “In Movement” (Roma) con PH21 Gallery/ Kromart Gallery – “Le Periferie” con Kromart Gallery nel 2022 e “Il Colore del Vento” Cantiere Testaccio nel 2023.

Nel 2018 ha vinto il premio per la IV sezione Poesia e Fotografia “Le Ragunanze”, in Roma.

Nel 2022 è tra le autrici con una sua fotografia nel Premio in memoria di Letizia Battaglia al Rewriters Fest.

Tacko Ndiaye

Pittrice.

L’arte di Tacko Ndiaye è una testimonianza visiva dei viaggi che le donne intraprendono nella loro lotta per l’uguaglianza.

Intreccia perfettamente bellezza estetica, simboli, colori audaci e metafore visive, evocando emozioni.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro d’arte dal titolo “Donne”.

Loretta Ippoliti

Nasce nella verde terra di Sabina. Laureata in matematica, ma appassionata d’arte, sceglie di insegnare in un istituto di moda e design, dove può respirare creatività. Nel tempo si appassiona alla ceramica ed inizia a frequentare le botteghe dei più famosi mastri vasai, per apprendere tecniche e segreti del mestiere. Approfondisce le sue conoscenze prima ad Orvieto, attraverso esperti ricercatori e conoscitori della maiolica medievale, poi a Deruta dove apprende dai grandi maestri dell’arte ceramica ì segreti dell’argilla, degli smalti e dei colori. Consegue il titolo di Maestro d’Arte Ceramica presso l’ Istituto d’ Arte Alpinolo Mignini e si specializza in decorazione pittorica alla Scuola del sommo Maestro Romano Ranieri. Espone da molti anni le sue opere in eventi di rilievo anche internazionale. Col cuore al territorio, convinta che il sapiente uso delle mani, la creatività, l’ambiente e le tradizioni, assieme a ricerca e innovazione, siano la sola vera ricchezza per un futuro possibile dei giovani, dirige una scuola di ceramica nella sua Palombara Sabina.

Silvia Castaldo - Green Thumbs - noi coloriamo le strade in verde

L'istallazione GREEN Thumbs principalmente nasce e viene collocata nel luogo adatto in base ad alcune caratteristiche eco-sostenibili.



“La collaborazione è il nostro mantra, una sinfonia di menti creative che si intrecciano“