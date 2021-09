Tre giorni di birra, con tante birre artigianali, street food e musica live. L’Oktoberfest a Cecchignola torna con una nuova edizione.

Il ricavato della festa come ogni anno verrà utilizzato per sostenere le attività e le aree del quartiere, fra cui il mantenimento del monumento naturale del Fosso della Cecchignola e il rinnovamento dei Liberi Campetti di Via V. Vassalle. L’evento si terrà in Piazza Castello della Cecchignola, a due passi dal vero Castello.

Ingresso libero.

Per informazioni: attivamentececchignola@gmail.com

