Beauty Night, evento wellness all'Orange Hotel

Da un’idea della vulcanica Barbara Bonanni, (attrice, autrice e giudice delle scorse edizioni dello show televisivo All Together Now), in collaborazione con AB Events di Antonella Barrella, event manager, nasce Hotel Beauty Night, un evento itinerante che si svolgerà nei migliori hotel, curato dall’agenzia di marketing DEM Digital Evolution Marketing. Una pausa relax e beauty, dedicata principalmente alle donne, ma non preclusa assolutamente ai signori uomini. Pensata principalmente per le donne moderne, sempre più multitasking, tra lavoro e famiglia che troppo spesso sacrificano il loro tempo per metterlo al servizio degli altri.

Hotel Beauty Night è l’evento beauty e wellness per eccellenza, un’oasi metropolitana che inaugurerà dal 23 al 25 settembre, dalle 18.00 alle 24.00, nella splendida cornice dell’Orange Hotel di Via Crescenzio, con uno splendido Rooftop a due passi dalla Città del Vaticano a Roma. La magnifica struttura, al centro di Roma, permetterà agli invitati di godersi un ottimo aperitivo con vista mozzafiato sul suo terrazzo, e cenare a lume di candela nel ristorante dell’hotel La Segreta, mentre si lasceranno coccolare da professionisti del benessere e della bellezza. Dopo la consulenza di immagine gratuita, sarà possibile prenotare i trattamenti prescelti. Gli ospiti potranno inoltre, lasciarsi inebriare anche da alcuni profumi come l’Eau De Parfum Acqua di Capri (sponsor della serata).

Gli ospiti troveranno ad accoglierli un team di professionisti: i massaggiatori Luigi Cretella e Simonetta Persia, Ilaria Mancini con la laminazione ciglia e il grande hair-stylist Alessandro Messina, esperto look maker delle dive che offrirà la sua preziosa consulenza, il make up di Giada Bongiovanni make up artist e visagista del cinema, la manicure del Centro Estetico Natural Harmony Beauty Center, il personal coach Alfredo Spalletta fino al personal trainer Mara Pulce e tanto altro ancora.

Il tutto nel pieno rispetto delle normative anticovid vigenti.

Una pausa per rilassarsi e rigenerarsi, in uno splendido rooftop con jacuzzi nel cuore di Roma, con vista Cupolone.

All’evento hanno già dato lo loro adesione influencer e celebrities come: Francesca Ceci, Alma Manera, il ballerino e cantante Leonardo Monteiro, Giulia Provvedi de “Le Donatella”, Elisa Scheffler, i vocal coach Giancarlo Genise e Sonia D’Addario, Timothy Cavicchini, Marica Rotondo, Valentina Parisse, Chiara Canzian e molti altri volti dello spettacolo e del panorama musicale italiano.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...