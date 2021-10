Vicini e… In festa, al Parco Malaspina di Garbatella

Il comitato di quartiere Garbatella – Ostiense organizza venerdì 1 e sabato 2 ottobre al Parco Malaspina l’evento: Vicini e… In festa. Due giorni di animazione per grandi e piccini, giochi di gruppo, degustazioni solidali. Patrocinato dal Municipio VIII le giornate sono state organizzate insieme a Coldiversa, I cerchi magici. Abili oltre, Eco di fata, Obladì obladog; associazioni del territorio che si occupano di sostegno e promozione.

Venerdì l’inizio è previsto per le ore 16,30 con un'esibizione cinofila, a cui seguiranno letture e laboratorio per i più piccoli e la presentazione del progetto di Giardino sensoriale. In serata aperitivo a lume di candela.

Sabato dopo le lezioni di pilates alle 10 del mattino, nel pomeriggio via alle 15 con una battaglia navale fotografica; alle 16 mostra mercato alimentare solidale di Coldiversa e laboratorio e letture per i bimbi; alle 17 lezioni di Bachata e alle 18,30 un altro aperitivo a lume di candela.

Gran finale alle 19 con lo spettacolo Bulli e pupe con Valentina Giannini, Stella Kapintanis e Fabiana Vitale e con un concerto di canzoni romane con Chiara Di Gregorio dell’associazione I cerchi magici.

L’ingresso è libero e il divertimento assicurato.

