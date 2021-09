Pigneto Film Festival, mostre e cinema internazionali su Roma

Giunto alla quarta edizione, il Pigneto Film Festival vuole raccontare, attraverso uno sguardo internazionale, una Roma inusuale, combattuta tra l’eterna bellezza del centro e la verità dell’anima della periferia.

Dal 19 al 25 settembre, un programma ricco di incontri, anteprime e mostre con lo scopo di “essere un raccoglitore trasversale di idee, dall’arte alla musica alla letteratura, per arrivare alla nostra passione, il cinema”, come spiegano gli organizzatori.

Ad ospitare il festival saranno il Cinema Aquila e il Cinema Avorio, sale storiche del quartiere, e Largo Venue.

Già annunciata la presenza di Bauli in Piazza – We Make Events, che presenterà in anteprima nazionale, durante la serata finale del 25 settembre, il documentario realizzato in questi mesi e durante le manifestazioni di Milano e Roma a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Durante i sei giorni del festival, infatti, cinque filmmaker stranieri dovranno immaginare e realizzare un prodotto audiovisivo utilizzando solo “materie prime” di uno dei quartieri più piccoli, alternativi e indisciplinati d’Italia. In 144 ore i partecipanti dovranno sviluppare all’interno del triangolo del Pigneto un tema che gli verrà comunicato il giorno prima dell’inizio delle riprese.

Nella serata di chiusura una giuria tecnica, composta da professionisti del cinema, decreterà il cortometraggio vincitore.