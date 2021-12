Prima edizione di "Pesce in Piazza" a Trastevere

Dal 21 al 23 dicembre 2021, piazza Mastai ospiterà la prima edizione di Pesce in Piazza, la manifestazione culturale e divulgativa che valorizza il pesce della biodiversità dei nostri mari e ne promuove il consumo consapevole. Tre giornate organizzate in collaborazione con il Centro Agroalimentare Roma che al suo interno ospita il più grande Mercato Ittico d’Italia. "Questa iniziativa originale e di grande prestigio fa parte di un percorso che abbiamo intrapreso per portare il CAR e le sue eccellenze nelle piazze della Capitale. La scelta, poi, di piazza Mastai nel cuore di uno dei quartieri storici di Roma come Trastevere ci riporta alle nostre tradizioni, soprattutto quelle legate al mondo ittico a partire dal "Cottio", l'asta del pesce che ha origini antichissime e che ha caratterizzato la storia della nostra città almeno fino al 1960. Il futuro che interpreta la tradizione è da sempre alla base del nostro progetto di sviluppo. Il Mercato Ittico di Roma, il più importante d'Italia, è il protagonista di questa kermesse. Qui convivono importanti imprese nazionali, altre fortemente radicate nella realtà regionale, alcune più piccole ma molto specializzate. Nei Mercati Ittici urbani transita il 40 % del prodotto ittico consumato dagli italiani ed oltre il 70% del pescato nazionale. Essi pertanto svolgono una funzione fondamentale nella filiera" dichiara Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del CAR.



Il consumo del pesce, la pesca tradizionale e la sostenibilità dei mari sono argomenti sempre più attuali e legati ai cambiamenti climatici, tanto che la FAO ha dichiarato il 2022 l'Anno Internazionale della Pesca e dell'Acquacoltura.



Incontri, assaggi, laboratori, momenti multimediali animeranno Pesce in Piazza. Una manifestazione a cui tutti potranno prendere parte per sviluppare una maggiore conoscenza sul futuro dei nostri mari, sul pesce di specie e sulla nostra biodiversità marina che, come per ogni microcosmo, è unica al mondo. Molte le specie poco conosciute e consumate ma di grande valore organolettico e nutrizionale. Tre giornate realizzate nel pieno spirito delle tradizioni natalizie, della nostra cultura più profonda, delle emozioni che il pesce in tavola regala. L’evento è curato da Un/Lab - società che si occupa di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi – con la direzione artistica di Francesca Rocchi.



Conoscenza, benessere, futuro e tradizione saranno i quattro temi che si intrecceranno, come una grande rete, durante Pesce in Piazza.

Martedì 21 dicembre la manifestazione salperà con un evento inaugurale costruito su tre momenti fondamentali per la visione della manifestazione: alle ore 15, un’esclusiva lectio magistralis del Professore Mario Tozzi - primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico - dal titolo: “ Dalla Tetide al Mediterraneo, geografia del mito” un’occasione unica per capire la genesi del nostro mare, raccontata da uno dei massimi esperti. Si proseguirà con l’incontro “L’importanza di diffondere la cultura del pesce italiano” a cui parteciperanno illustre autorità, celebri ospiti e giornalisti. L’incontro sarà moderato da Donatella Bianchi, giornalista, autrice, conduttrice che ha legato la sua professione all’informazione sul mondo della pesca e del mare.



A seguire si potrà assistere al Cottìo: lo spettacolo della vita, l’asta del pesce che si teneva l’antivigilia di Natale al Portico D’Ottavia a Roma. Notizie certe di questa tradizione si hanno sin dal XII secolo e durano fino agli inizi dell'Ottocento. Il Cottìo riporterà le voci, gli sguardi di un rito romano di interesse socio culturale mai dimenticato, un’asta del pesce che diventa vera e propria cerimonia natalizia. Saranno coinvolti cuochi e famiglie: tutti insieme nel caratteristico mercato romano per ribadire il legame tra tradizione, emozione, conoscenza e innovazione.

Il Cottìo sarà replicato mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre sempre all’ora del tramonto.



Fari puntati sul Mercato Ittico di Roma durante due incontri, il primo mercoledì 22 dicembre alle ore 18, nel corso del quale saranno i professionisti del Mercato e gli interlocutori delle istituzioni a confrontarsi sul ruolo del Mercato come luogo di tutela ma anche le confederazioni della pesca come Federcoopesca e il lavoro di controllo della Guardia Costiera, mentre giovedì 23 dicembre alle ore 18, l' Evoluzione e le nuove tendenze del consumo del pesce in Italia saranno al centro delle riflessioni dei relatori, tra cui Valter Giammaria, Presidente Confesercenti Roma.



Valentina Tepedino, medico veterinario specializzata nel settore ittico e autrice del blog InforMare per non Abboccare, realizzerà una serie di interessanti incontri sulla corretta spesa del pesce, sulla qualità e la sicurezza alimentare.



La comunità della pesca della masculina da magghia del golfo di Catania e la Comunità della Pesca di Orbetello saranno protagoniste di due incontri moderati da Raffaella Bullo, ricercatrice della stazione zoologica di Napoli Anton Dohrn, nel corso dei quali si parlerà di come si sono evolute le reti dei pescatori per garantire la sostenibilità e il ricambio delle specie ittiche ma anche delle necessità di sostenere le comunità di pescatori, veri custodi della tradizione marinara italiana. Il racconto della Ricciata di Santa Marinella sarà poi protagonista di un momento a cura della comunità Slow Food, introdotto da Carlo Hausmann, Direttore di Agrocamera.



Nel corso della manifestazione, ogni giorno dalle ore 10, il grande video wall presente su Piazza Mastai trasmetterà interessanti contenuti multimediali dedicati al mare e alla pesca con le riprese subacquee del regista Riccardo Cingillo e con le immagini e i volti degli operatori dei mercato ittico del CAR. I più piccoli potranno partecipare a un Mare di Colori e Dentro la rete, laboratori dai 2 ai 12 anni a cura di Agrigiochiamo.



Non mancheranno gli showcooking con assaggio dedicati ai pesci dei nostri mari: il Tortino di alici tra tradizione e creatività, dal Garum alle alici di Catara, i Polipetti alla Luciana, il Gambero rosa del Mediteranno e tanto altro ancora saranno le ricette elaborate dagli chef patron Massimo Riccioli de La Rosetta di Roma, Fabio Campoli di Azioni Gastronomiche e Giovanni Terracina, esperto di gastronomia ebraica.



Per conoscere tutti i dettagli del programma di Pesce in Piazza è possibile consultare il sito: www.pesceinpiazza.it

Ingresso gratuito.