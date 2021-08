Mare, Arte e Cultura, i laboratori per conoscere il mare a Ostia

Giorno 11 Settembre dalle ore 08:30 alle ore 13:00 alla Casa del Mare di Ostia sede dell'Amp Secche di Tor Paterno, gestita dall'Ente Regionale RomaNatura l'associazione Blu Deep Emotions in collaborazione con RomaNatura presentano l'evento: Mare, Arte e Cultura!

Tante attività per le famiglie ispirate alla cultura marinaresca.

Il mondo della subacquea con Mauro Mileto Instructor Trainer WasedivEducation.

Il laboratorio di Biologia Marina con vasca tattile del Dott.Filippo Fratini naturalista e Biologo marino.

Il laboratorio di Archeologia della dottoressa Rita Fracassi specializzata in Archeologia Subacquea.

Il laboratorio "Momenti di Arte" dove i bambini potranno plasmare l'argilla con Paolo Del Grande e, infine, il nostro Laboratorio della plastica in cui, le ragazze dell'associazione Giulia Mileto, Irene Tozzi e Alice Fratini mostreranno a tutti grandi e bambini l'arte del Riciclo.

Tutti i bambini partecipando ai nostri laboratori aderiranno all'iniziativa:

"Una bottiglia di plastica per un libro", un gesto che invita i ragazzi alla lettura, alla conoscenza del mare e al rispetto per l'ambiente .

"Il Capodoglio Elia", ispirato dalle fotografie di Andrea Izzotti noto fotografo Genovese, è un libro dove grandi e piccini con disegni e pensieri hanno espresso il loro amore per il mare come l'artista Stefania Franco che ci ha regalato la copertina di questo splendido libro.

Un libro che in un momento estremamente difficile per tutti ha unito sul web famiglie, amanti del mare , pescatori, subacquei, poeti, scrittori e i bambini soprattutto i bambini sotto un' unica grande bandiera l'AMORE PER IL MARE.

All'evento Mare Arte e Cultura sarà presente il nostro amico Andrea Izzotti, per condividere con noi il premio internazionale MUSE PHOTOGRAPHY AWARDS 2021 di NEW YORK nella categoria Amatori.

La foto del Capodoglio Elia contenuta nel nostro libro è la vincitrice di questa manifestazione.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a blu.deep.emotions@gmail.com oppure telefonare al 392/4670623

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid.

La quota da versare a sostegno dell'Associazione Blu Deep Emotions è di 15 €.

