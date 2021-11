Creature Festival, esplorazioni sonore a Roma

Come suona Roma? Creature indaga il rapporto tra suono e spazio, ed è una riflessione sul nostro modo di "abitare" il mondo, è un invito all'attenzione e all'ascolto. E l'attenzione, come diceva Simone Weil, "è la forma più rara e più pura della generosità. A pochissimi spiriti è dato scoprire che le cose e gli esseri esistono”.

Raccontiamo attraverso il suono e la musica lo spazio della città, le sue architetture e le persone che le abitano.

I Podcast: Un viaggio sonoro attraverso i più interessanti esperimenti di composizioni che hanno indagato il rapporto fra musica e spazio. Chiudete gli occhi e indossate le cuffie.

La Mappa Sonora: Come suona l'Eur? Qual'è il ritmo della Garbatella? Una nuova geografia di Roma costruita attraverso i suoni. Invia i tuoi suoni verranno inseriti nella mappa.

Playlist: Qual’è la canzone perfetta per fare una passeggiata al Mandrione? e per percorrere il GRA? Invia i tuoi suggerimenti per costruire la colonna sonora di Roma.

Il programma:

20 novembre alle ore 15:00

La passeggiata dal tema “Casal Bertone, le case, le bombe, le vite”

21 novembre alle ore 11:00

Una passeggiata nel quartiere EUR tra architettura e musica.

21 novembre alle ore 15:00

Serenata Barocca. Una passeggiata nel barocco romano tra musica e architettura.

27 e 28 novembre

Una visita speciale a Palazzo Inail, Terrazza Inail in Via IV Novembre 144 che si concluderà con l’archisound ideato da Metadiapason.

4 e 5 dicembre

Tour del quartiere Ostiense e visita alla terrazza WPP campus Roma con l’archisound di Adriano Viterbini.

11 e 12 dicembre

Visita al Museo delle Mura che si concluderà con l’archisound ideato da Beng!Band Jazz sulla terrazza della torre.

Organizzato da Open City Roma.

Open City Roma nasce nel 2012 per promuovere e valorizzare le risorse ambientali e il patrimonio creativo, architettonico e sociale presente sul territorio di Roma. In questi anni ha promosso la creazione di network, sperimentato nuovi format di fruizione della realtà urbana, incentivando una partecipazione attiva dei cittadini. Ogni anno, dal 2012, organizza l’evento internazionale di architettura e cultura urbana "Open House Roma” e ha curato due edizioni dell’evento "Aperti per Ferie”, il primo Urban Thinkers Campus di Roma "Urbanitas", in collaborazione con World Urban Campaign, l’agenzia per le politiche abitative delle Nazioni Unite, il Festival Genius Loci - dove abita il genio e il Festival Creature - esperimenti d’arte in laboratori urbani. Nel 2020 ha organizzato il Festival Change - architecture, cities, life, sulla relazione tra l’architettura e il cambiamento climatico e il nuovo fomat "Viaggi nei paraggi" all'interno di RomaCulture.

Prenotazioni sul sito del Festival.