Alice Pasquini a “Roma Arte in Nuvola”

Il mondo dell’automotive partecipa a una delle più importanti mostre-mercato di arte moderna e contemporanea. E lo fa con il marchio Jaguar, da sempre promotore di arte e bellezza, grazie all’attivazione del dealer locale di Roma, IWR Automotive: in occasione di “Arte in Nuvola”, in scena dal 18 al 21 novembre nella prestigiosa cornice della Nuvola di Fuksas nel cuore dell’EUR a Roma, la concessionaria sarà protagonista con 3 vetture in esposizione e la suggestiva esibizione di Alice Pasquini, la più conosciuta street artist donna del nostro Paese, che per l’occorrenza realizzerà un’opera site specific sulla vettura elettrica I Pace di Jaguar.

L’esibizione è prevista per giovedì 18 novembre alle 11.30 alla Nuvola di Fuksas ma la vettura rimarrà in esposizione fino al termine della fiera accanto alle altre automobili Jaguar, la F Pace e la E Pace. E così, insieme alle migliori gallerie italiane e internazionali, IWR Automotive dà una dimostrazione concreta di come ripartire dalla pandemia: la scommessa di Jaguar è quella di puntare sullo stile inconfondibile e sull’iconicità ed heritage del brand che rappresenta un polo centripeto di bellezza e arte sulle quattro ruote e non solo.

Donne, sostenibilità e motori: tre mondi solo apparentemente distanti che mai come in questo periodo storico sono chiamate a dialogare. Tramite la sua opera, che sarà realizzata con spray ad acqua sul modello elettrico Jaguar I Pace, Alice indagherà il rapporto tra uomo, natura e tecnologia, dando una dimostrazione tangibile di come la rivoluzione sostenibile sia chiamata ad abbracciare l’elemento umano, l’elemento naturale e l’elemento della macchina.

Artista di fama internazionale, i lavori di Alice sono visibili in varie citta? dove e? stata chiamata a realizzare opere pubbliche di committenza statale, tra cui: Sydney, Mosca, Singapore, Londra, Berlino, New York, Buenos Aires, Marrakech, Saigon e Roma. Per la nostra capitale, di cui è originaria, ha anche realizzato un ciclo per i Musei Capitolini. In un’esplosione di fiori e colori, i volti di donna sono una costante nelle opere di Alice, che attraverso i suoi lavori parla di femminismo e identità di genere: perché per rinnovare la società in chiave green, è necessario abbattere stereotipi e pregiudizi e ripartire nel rispetto della natura come fa Jaguar con la linea Pace che guarda all’elettrico.

Info sul sito della concessionaria.