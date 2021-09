Dodicesima edizione del CioccoTuscia a Viterbo

Due weekend all'insegna dei dolci e delle tradizioni culinarie locali, con la XII edizione di CioccoTuscia si svolgerà a Viterbo nei giorni 9 e 10, 16 e 17 ottobre 2021 presso lo storico Palazzo dei Papi e a Piazza S.Lorenzo.

Il tema della manifestazione è “La Cultura dei Dolci Sapori” e sarà basata sulla promozione e valorizzazione dei prodotti locali tipici della Tuscia attraverso l’enogastronomia ma anche coinvolgendo diversi settori artistici; saranno presenti espositori di prodotti dolciari e alcune aziende di prodotti salati.

Nell’edizione 2019 le presenze sono state circa 15.000 (in soli 2 giorni) di tutte le età quindi un grandissimo e ricorrente successo per CioccoTuscia che è di fatto diventato uno dei più grandi eventi della provincia di Viterbo.

Nel Villaggio CioccoTuscia ci sarà spazio per molte iniziative sia per adulti che per bambini infatti, oltre agli stand, non mancheranno dimostrazioni di pasticceria, giochi in legno, giochi con animazione, laboratori, mostre, artisti di strada, sbandieratrici e musici, attività itineranti, degustazioni, percorsi sensoriali, premiazioni, ospiti illustri e tanto altro.

Nel corso dell'evento sarà presente anche un'area dedicata allo Street Food.

Per informazioni: 3931248223.