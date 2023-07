Manhattan di Woody Allen chiude "Le città invisibili"

Prezzo non disponibile

Dal 27/07/2023 al 27/07/2023

Manhattan di Woody Allen è il film di chiusura della rassegna "Le città invisibili" che celebra uno dei più famosi romanzi di Italo Calvino al MAXXI.

Giovedì 27 luglio, la piazza del MAXXI ospiterà, a ingresso gratuito, l’ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica: nel centenario della nascita di Italo Calvino, la rassegna intende celebrare uno dei romanzi più famosi del grande scrittore con una serie di film che si interrogano sull’universo urbano moderno e contemporaneo.

Alle ore 21 si terrà Manhattan di Woody Allen: sullo sfondo di una New York in bianco e nero dallo straordinario fascino visivo, il cineasta firma una delle opere chiave della sua filmografia, una storia di amori fragili che vede protagonisti Isaac e Mary (Diane Keaton), riuscendo a fondere, in maniera unica, la vena drammatico-pessimistica con la classica ironia che attraversa tutta la sua produzione.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione Cinema per Roma e MAXXI in collaborazione con Alice nella città nell’ambito di Estate al MAXXI 2023.