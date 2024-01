MangiaLazio, sapori e delizie del territorio regionale

Promuovere e valorizzare i prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico laziale esaltandone le tipicità regionali e le tradizioni locali, per riportare sulla tavola di tutti i giorni gli eccellenti prodotti della nostra regione, per un consumo sempre più consapevole e sano. E’ la filosofia di MangiaLazio che, grazie al contributo di ARSIAL, è giunto alla terza edizione.

Prossimo appuntamento il 7 gennaio 2024 insieme allo chef Aurelio Carraffa. Nel sofisticato e accogliente laboratorio di cucina del Mamà, si svolgerà lo show cooking dedicato a due piatti simbolo dei Sapori del Lazio: carbonara e amatriciana. I prodotti utilizzati sono stati selezionati tra quelli delle 5 provincie del Lazio.

Apparentemente semplici e radicati nella nostra tradizione, tanto che in ogni casa esiste una propria personalissima ricetta, in realtà per gustarle nella loro versione originale bisogna mettere ordine sia nella scelta degli ingredienti sia nella tecnica e poi l’immancabile aglio e olio e il superbo pollo con i peperoni. Ed ecco che grazie alla professionalità dello chef Aurelio Carraffa, che ha scelto i prodotti migliori del Lazio dosandoli e amalgamandoli con sapiente maestria, verranno realizzati piatti dai sapori sublimi.

Tutto parte dalla scelta delle “materie prime”, di qualità eccelsa come il pecorino semi-stagionato, le uova biologiche, il pomodoro, rigorosamente pelato e spezzato con le mani, la pasta e, sua maestà, il guanciale amatriciano. Avvolti e inebriati dai profumi del pepe, del formaggio, del vino l’evento ha messo al centro gli autentici sapori del Lazio, ognuno con una storia di tradizioni, passioni e sfide. La scelta dei vini, un bianco per la carbonara e un rosso per l’amatriciana permetterà di esaltare ulteriormente i sapori dei piatti. ACCESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE allo Show cooking il 7 gennaio, ore 19:30 in Via di Priscilla, 15/17, Roma.

I prodotti presenti in questa edizione sono:

Vino: Azienda Agricola CASALE CERTOSA Roma

Birra Artigianale: RADIOCRAFT Albano Laziale (Rm)

Panettone e torrone: PASTICCERIA NATILI Civita Castellana (VT)

Ciambelline e Biscottini: DOLCEZZE DI LUNA Roma

Olio, olive, pesti e verdure sottolio: AZIENDA AGRICOLA PALMIERI Acquaviva di Nerola (Rm)

Formaggio: ALCHIMISTA LACTIS Monte Caminetto (Rm)

Guanciale: SANO Amatrice (Rieti)

Uova: L’OVA BIO – BORGO NOCI QUERCETO Tarano (Rieti)

Miele e Conserve: MIELARIUM – Manziana (Rm)

Miele e Conserve: TERRE DI TUSCIA Manziana (Rm)