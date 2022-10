Manga Mania all'Institut français Centre Saint-Louis

I manga arrivano all'Institut français Centre Saint-Louis. Manga Mania è festa in programma nel pomeriggio di sabato 15 ottobre.



Il programma

- 17.00-17.45 - Workshop «Tu, parli manga?» con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Il manga giapponese utilizza un lessico specifico ed è quasi una lingua a sé stante. Questo workshop offre una divertente introduzione al vocabolario dei fumetti giapponesi nella loro versione originale.



- 18.00-19.00 - Incontro MANGA ED EUROMANGA – CULTURE A CONFRONTO con Yoshiko Watanabe e Arianna Rea della Scuola Romana dei fumetti.



- 19.00 - Degustazione con MAIDO, situato a Monti (Roma) dal 2021. Una tappa culinaria giapponese per tutti gli amanti dei manga grazie alla sua formula di street food popolare negli anime.



Incontro e sessione di autografi con l’autore di Flare Zero e Flare Levium, il mangaka italiano Salvatore Nives.

Formatosi come architetto, ha imparato a disegnare e a scrivere parallelamente ai suoi studi. Si è fatto notare durante le sue numerose partecipazioni a concorsi italiani (Lucca Project Contest) e internazionali (M.I.C.C / S.M.A.) e ha pubblicato il suo primo manga Legend of Avalon nel 2014 con Mangasenpai Publishing (Italia). Tra il 2016 e il 2019 lavora per la casa editrice giapponese Coamix per la quale ha già pubblicato due manga Atena-Cavaliere Errant e Pizza King. Ha iniziato la sua carriera in Francia con la casa editrice H2T, le cui opere fantasy sono di ispirazione medievale.



Ingresso libero