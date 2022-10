I Maneskin in concerto allo Stadio Olimpico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/07/2023 al 20/07/2023 Orario non disponibile

Dopo aver riempito il Circo Massimo lo scorso luglio, i Maneskin annunciano un nuovo concerto-evento nella Capitale. Il 20 luglio 2023 la band di Monteverde arriverà infatti allo Stadio Olimpico.

Due, per il momento, le date del nuovo tour annunciate da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sui social. Oltre alla data romana, la band canterà allo stadio San Siro di Milano il 24 luglio. Una nuova bella notizia, dunque, per i fan dopo l'uscita di "The loneliest", nuovo singolo della band romana che arriva a cinque mesi da "Supermodel".

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 del 18 ottobre.