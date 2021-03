Maneskin, tour live 2021 a Roma: la data del concerto

"Cominciamo da qua. Dal palco, dal sudore, dalla passione. Non vediamo l’ora di rivedervi. I biglietti per le date di Roma e Milano sono disponibili da oggi". A poco più di 24 ore dalla vittoria di Sanremo 2021, i Maneskin annunciano le date del prossimo tour che partirà in inverno.

Per ora si conoscono due delle tappe del tour Maneskin Live 2021: la prima a Roma, al Palazzo dello Sport il 14 dicembre e la seconda al Mediolanum Forum di Milano il 18 dicembre.

La band romana sul palco canterà i suoi più grandi successi e i brani dell'album nuovo, Teatro d'Ira Vol.I, in uscita il 19 marzo 2021 e che contiene anche il brano "Zitti e buoni" con cui i Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo.