"MammaGiulia, FigliaChiara, PapàAntonio e FiglioDiego" a Cinecittà World

Dal 22/06/2024 al 22/06/2024

Arrivano a Cinecittà World MammaGiulia, FigliaChiara, PapàAntonio e FiglioDiego per una giornata di incontri, risate e shopping.

Mammagiulia e Figliachiara sono un duo madre-figlia che ha conquistato il web con i loro divertenti video su YouTube e TikTok da milioni di visualizzazioni. Nel tempo, tra i vari profili social, si sono inseriti anche Figliodiego e Papaantonio creando quindi la MGFC Family.

I loro video raccontano la vita quotidiana di una famiglia normale, con le sue gioie, i suoi traguardi e le sue sfide. Ma quello che li rende speciali è la loro capacità di trasmettere positività e allegria, facendo ridere e commuovere il pubblico.

Sabato 22 giugno la MGFC Family aspetta tutti i fan per passare una giornata tra le attrazioni e gli spettacoli di Cinecittà World. Ci sarà anche l'opportunità di trovare tutti i prodotti del loro shop online, disponibili per l'acquisto e autografati in tempo reale, presso la Cinecittà Street.