"Mamma, voglio disegnare dinosauri", al museo dei bambini di Roma

Per tutti gli appassionati di dinosauri, arriva da Explora - il museo dei bambini di Roma, l'appuntamento "Mamma, voglio disegnare dinosauri". Con i consigli di Fred & Vale, un evento speciale con Valentino Villanova e Fred, gli autori del fumetto omonimo dedicato all’affascinante mondo dei dinosauri.

Sabato 27 maggio, alle ore 14 e alle ore 16, in programma nel giardino del museo due appuntamenti creativi in cui poter scoprire come disegnare un fumetto con i rettili più amati da grandi e bambini. Di grandi dimensioni, piccoli, con denti aguzzi, spine, artigli, creste e colli lunghissimi: i dinosauri sono protagonisti di un fumetto originale adatto a chiunque ami trasformare la sua curiosità, in una creazione personale tra forme, dettagli e colori.

Perché leggere solo storie sui dinosauri, scopriamo come disegnarli. Al termine firmacopie del libro.

Chi sono gli autori?

Federico “Fred” Dalla Rosa, psicologo, che si dedica con passione all’umorismo e al fumetto, realizzando vignette per numerose riviste e pubblicando libri umoristici per bambini. Valentino Villanova, oltre ad essere un caricaturista, fumettista e illustratore, aver collaborato con numerose testate nazionali (Gazzetta dello Sport, Airone, Calciatori Panini,…), ha un simpatico jack russell di nome Dottore.

Informazioni

attività a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 063613776

sabato 27 maggio 2023, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 17:00

per bambini dai 5 agli 11 anni