Fiesta, Maluma a Rock in Roma

Fiesta in occasione del concerto di Maluma traslocherà a Rock in Roma all’Ippodromo delle Capanelle in Via Appia Nuova 1245, mercoledì 12 luglio per una serata davvero speciale!

Opening della serata la Band Urbana J Nueve, il gruppo nasce nel 2018 a Milano, grazie al cantante e produttore peruviano Danny Sky Juarez (Sky J), leader e fondatore del gruppo musicale, che dopo anni di sacrifici ed esperienze nel mondo artistico decide di puntare tutto su un nuovo progetto di cui erano le fondamenta i J Nueve, cambiando successivamente i suoi membri e puntando alla nuova generazione. Quest’anno a marzo 2023 i ragazzi hanno destato un grande interesse con l’uscita del brano Analógicamente” e un fantastico videoclip girato sulle montagne bergamasche. Un brano molto significativo che segna una ulteriore evoluzione musicale nel gruppo.

Maluma cantautore colombiano star del reggaeton, arriva in Italia con i suoi numeri da record, oltre sessanta milioni di follower e views in tutto il mondo. Tra i suoi fan anche tante star come Madonna e Versace. Maluma, pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias ,è un cantautore e personaggio televisivo colombiano. Vincitore di un Latin Grammy Award su nove nomination, ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana urban. È diventato famoso nel suo paese natale nel 2011 con i singoli Farandulera e Obsesión, raccolti nell'album di debutto, Magia (2012).

Nello stesso anno Maluma è stato nominato per il Latin Grammy Award come "Best New Artist".Grazie poi ai brani La Temperatura e Carnaval (2014) ottiene successo nel resto dell'America Latina, confermato dal secondo album in studio, Pretty Boy, Dirty Boy, che è entrato al primo posto nella classifica di album latini di Billboard, e da cui sono stati estratti Borró Cassette, El Perdedor e Sin contrato. Negli anni successivi collabora con Ricky Martin, Yandel, e nelle hit Chantaje e Clandestino di Shakira, che permettono all'artista di entrare nelle classifiche internazionali. Nel 2018 esce il terzo album, F.A.M.E., anticipato dai singoli El préstamo Corazón e Felices los 4, grazie al quale ottiene il Latin Grammy Award nella categoria "Best Contemporary Pop Vocal Album".

L'anno seguente, oltre a prendere parte al singolo Medellín, estratto dal quattordicesimo album di Madonna Madame X, viene pubblicato il suo quarto album dal titolo 11:1 1, anticipato dal singolo HP, ricevendo una nomina ai Grammy Award 2020 come "Best Contemporary Pop Vocal Album". Nel 2018 viene conferito a Maluma il "Extraordinary Evolution Award" ai Latin American Music Awards per il successo conseguito dall'inizio della sua carriera, e nel 2019 ASCAP gli assegna il premio "Songwriter of the Year" per i suoi contributi nella musica latino-americana. Parallelamente alla musica, Maluma ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a The Voice in Messico e Colombia.