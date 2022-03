"Maldamore", la commedia al Teatro Petrolini

Andrà in scena al Teatro Petrolini di Roma, dal 23 al 27 marzo la commedia “Maldamore” di Angelo Longoni, regia di Marco Fiorini, con Daniela Benvenuti, Daniela Bianchi, Luigi Giovanrosa, Roberto Pesaresi.

Coppia in crisi? E se le coppie sono due? E se due dei protagonisti fossero anche fratelli? Signori, inutile girarci intorno, la tragedia è servita…

La compagnia de “I Malintesi” formata da Daniela Benvenuti, Daniela Bianchi, Luigi Giovanrosa e Roberto Pesaresi, dopo il successo registrato dalla pièce teatrale all’Orto Botanico di Roma, porta in scena una commedia di tragicomici conflitti, a colpi di battute, risate e colpi di scena dove, almeno per vissuto o per sentito dire tutti si possono riconoscere.

La storia è quella di due coppie di amici Marco e Veronica (Roberto Pesaresi e Daniela Bianchi) e Paolo e Sandra (Luigi Giovanrosa e Daniela Benvenuti), dall’esistenza apparentemente calma e tranquilla, che viene sconvolta quando, ad una festa, le due donne scoprono, del tutto incidentalmente, le infedeltà dei relativi compagni.

Tanto basta a far esplodere la crisi tra i quattro coniugi, con le relative conseguenze.

Le due coppie si dividono: Veronica va a vivere con Sandra e Paolo con Marco. Il mondo maschile e quello femminile ora sono contrapposti e si fronteggiano a distanza.

Vengono alla luce particolari inconfessabili della vita di ognuno dei protagonisti.

Una storia di amori incrociati, di tradimenti e riconciliazioni. Traditori e traditi, però, più che cinici e votati all’infedeltà si rivelano fragili e inadeguati ad affrontare e risolvere i problemi che la vita di coppia inevitabilmente pone.

Come dichiara Marco Fiorini, nelle sue note di regia: “Immaginate che due mogli (Veronica e Sandra), ascoltando per caso una conversazione, scoprano il tradimento dei rispettivi mariti (Marco e Paolo)); e poi immaginate che Paolo e Veronica siano anche fratelli. Facile prevedere l’effetto devastante che la notizia possa avere sulla vita delle due coppie. Ma il cataclisma familiare rappresenta solo il punto di partenza per analizzare un complesso di frustrazioni e debolezze dei quattro personaggi brillantemente tratteggiati dalla abile penna di Angelo Longoni. Le coppie si separano, si inseguono, cercano nuove complicità tra di loro, provano a perdonarsi in un crescendo di situazioni, talvolta anche paradossali, dove i due universi maschile e femminile si fronteggiano comicamente, fornendo molti spunti di riflessione allo spettatore. I dialoghi incisivi, accompagnati da un ritmo incalzante favorito da un susseguirsi di scene a sé stanti scandite da brani di musica classica rivisitati in chiave estremamente moderna, coinvolgono lo spettatore in questa turbinosa storia borghese che risucchia i quattro protagonisti in un vortice di ipocrisia, falsità e debolezze trattate con la arguzia e la leggerezza tipiche della bella commedia italiana.”

E chissà se qualcuno alla fine, a sipario chiuso, non penserà… “Anche a me è capitata la stessa cosa!”.



MALDAMORE

Teatro Petrolini, Via Rubattino 5, Roma

23-24-25-26 marzo ore 21.00 27 marzo 2022 ore 18.00

Euro 15.00 comprensivo di tessera associativa

Per info e prenotazioni: 06-5757488