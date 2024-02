Mahmood al Palazzo dello Sport

Mahmood, dopo il successo a Sanremo con Tuta Gold, annuncia il suo concerto a Roma. Il cantante sarà live al Palazzo dello Sport il prossimo 27 ottobre 2024.

I biglietti per Roma sono disponibili da giovedì 15 febbraio alle ore 12 su Ticketone.

Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood sta scalando le classifiche italiane e internazionali con “Tuta gold”: il brano ha infatti conquistato il #1 posto nella Top 50 Italia di Spotify e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #31 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #9 nella Top 50 Lussemburgo, #33 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania, oltre ad essere il #7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Amato anche dalle radio, è al numero #1 anche della classifica Earone e il videoclip - diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv - è sempre più virale con oltre 5,5 milioni di views su YouTube.

Scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre - con la presenza alla composizione anche di Francesco Catitti - e prodotta da Madfingerz e Katoo, “TUTA GOLD” è il brano che ben rappresenta il nucleo del nuovo album “Nei letti degli altri” in uscita questo venerdì, 16 febbraio. Sperimentale, dallo stile baile funk e ritmo club, “Tuta gold” è un viaggio tra presente e passato e si sviluppa attraverso i ricordi di un ragazzo che, guardando la luna fuori da una tenda ad un rave, ripensa alla sua adolescenza vissuta in periferia, alle vecchie amicizie e a come sia riuscito a fortificarsi anche grazie alle esperienze dolorose della vita.

“Nei letti degli altri” - contenente “Tuta gold" e anticipato da “Cocktail d'amore”, il singolo uscito lo scorso novembre che si è posizionato per due settimane al #1 posto nella classifica dei brani più trasmessi in radio - è disponibile in pre-save (a questo link) e in pre-order (a questo link) nei formati fisici.

Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.