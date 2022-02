Mahmood in concerto a Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 21/05/2022 al 21/05/2022 Orario non disponibile

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con "Brividi", cantata insieme a Blanco, Mahmood inizia il suo tour in giro per l'Italia, prima di volare in Europa.

Il cantante di "Soldi" e "Rapide" porta il suo nuovo album "Ghettolimpo" e la canzone che lo ha portato alla seconda vittoria sanremese da Nord a Sud.

E il tour di Mahmood farà tappa anche a Roma, all'Atlantico Live, il prossimo 21 maggio.

Di seguito tutte le date del tour 2022 di Mahmood:

10 maggio - Gran Teatro Geox, Padova

11 maggio - Tuscany Hall, Firenze

13 maggio - Concordia, Venaria (TO)

14 maggio - Vox Club, Nonantola (MO)

17 e 18 maggio - Alcatraz, Milano

21 maggio - Atlantico Live, Roma

22 maggio - Casa della Musica, Napoli

28 maggio - Atlantico Live, Roma

30 maggio - Alcatraz, Milano