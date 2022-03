Ghettolimpo Summer Tour: Mahmood in concerto a Roma

Prossimo alla partenza della tournée europea - il 23 aprile 2022 dal Bataclan di Parigi -, Mahmood annuncia le date del Ghettolimpo Summer Tour: 12 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location italiane. Gli show indoor di Parigi, Losanna, Londra, Madrid e di Torino, Milano, Roma, Firenze e Nonantola (MO) hanno registrato il tutto esaurito.

Il tour di Mahmood parte da Roma

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi - il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino - Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma, per poi proseguire il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia (presso l’Arena Campo Marte), l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC), il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 20 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (presso il Teatro al Castello), il 22 luglio alla Cava Del Sole di Matera in uno speciale concerto con orchestra, il 23 luglio al Luce Music Fest di Molfetta (BA) (presso la Banchina S. Domenico), il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU), il 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). Il tour si concluderà poi a settembre con due appuntamenti: il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova e il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

A partire dal 21 aprile, dove si terrà la data zero, al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda (MI) e dal 23 aprile all’iconico Bataclan di Parigi (SOLD OUT), Mahmood porterà sui palchi delle più importanti città europee e nei club italiani le sonorità dell’album “Ghettolimpo” (disco d’oro, pubblicato lo scorso giugno), per la prima tranche del suo tour - già sold out in 12 date - che proseguirà poi in estate.

Il calendario del tour europeo

Giovedì 21 aprile 2022 - Live Music Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

Sabato 23 aprile 2022 - Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021) SOLD OUT

Lunedì 25 aprile 2022 - De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 - Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 - Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021) SOLD OUT

Sabato 30 aprile 2022 - Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 - O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021) SOLD OUT

Mercoledì 4 maggio 2022 - Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021) SOLD OUT

Lunedì 16 maggio 2022 - Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021; 13/05/2022) SOLD OUT

Martedì 17 maggio 2022 - Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021) SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 - Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021) SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 - Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021) SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 - Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021)

Martedì 24 maggio 2022 - Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021; 11/05/2022) SOLD OUT

Mercoledì 25 maggio 2022 - Gran Teatro Geox, Padova (recupero del 10/05/2022)

Venerdì 27 maggio 2022 - Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)

Sabato 28 maggio 2022 - Atlantico Live, Roma SOLD OUT

Lunedì 30 maggio 2022 - Alcatraz, Milano SOLD OUT

Martedì 31 maggio 2022 - Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021; 14/05/2022) SOLD OUT

Calendario Ghettolimpo Summer Tour

Giovedì 7 luglio 2022 - Cavea Parco della Musica, Roma

Sabato 9 luglio 2022 - Brescia Summer Music 2022 (Arena Campo Marte), Brescia

Lunedì 11 luglio 2022 - Parco San Valentino, Pordenone

Venerdì 15 luglio 2022 - Piazza del Popolo, San Severino Marche (MC)

Lunedì 18 luglio 2022 - Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 20 luglio 2022 - Roccella Summer Festival (Teatro al Castello), Roccella Jonica (RC)

Venerdì 22 luglio 2022 - Cava del Sole, Matera (con orchestra)

Sabato 23 luglio 2022 - Luce Music Fest (Banchina S. Domenico), Molfetta (BA)

Martedì 26 luglio 2022 - Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU)

Venerdì 29 luglio 2022 - Castle On Air, Bellinzona (Svizzera)

Sabato 3 settembre 2022 - Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 - Piazza dei Signori, Vicenza