Il maglione di Natale più brutto, la sfida nazionale

Il 3 e 4 dicembre si alza il sipario sull’Hippie Market Christmas Edition e in esclusiva nazionale il Festival del Vin Brulè, in una nuova location di 2.000mq: l’Hacienda in via dei Cluniacensi 68. E' in questo contesto che prenderà il via la sfida nazionale del Maglione di Natale più brutto.

il contest "Peggior maglione di Natale" si svolgerà il 4 dicembre. Le organizzatrici sfideranno il pubblico a scegliere il più audace, inguardabile, disgustoso, orribile maglione che si ha nell'armadio, indossarlo tutto il giorno e vergognarsi per sempre.

Colui o colei che si presenterà davanti alla giuria con il "migliore, quindi peggior" maglione si aggiudicherà una cassa di Prosecco nella quale affogare il suo imbarazzo e un buono per comprare un maglione decente.

Foto di repertorio