Magico Natale District a Palazzo Colonna

Magico Natale District torna anche quest’anno con la quarta edizione e una special edition rinnovata di ben tre giorni tra arte, moda, artigianato, solidarietà e design.

Il prossimo 8, 9 e 10 dicembre 2023 la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, a Piazza SS: Apostoli 67, si conferma come consueta sede di una kermesse natalizia molto amata dal pubblico romano e non solo. La suggestiva location, in pieno centro di Roma con affaccio su Piazza Venezia, verrà aperta al pubblico per la speciale occasione. Due interi piani del nobile palazzo saranno dedicati allo shopping d’autore natalizio artigianale. Tanti espositori tra artigiani, creativi e artisti proporranno il regalo di Natale giusto, originale, ricercato e personalizzato. Nelle tre giornate sarà possibile acquistare le famose stelle di Natale dell’AIL (Associazione Italiana contro la leucemie-linfomi e mieloma), anche di cioccolato, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica.

Alcune anticipazioni per questa edizione ricca di talenti creativi provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Da Brescia una selezione raffinata ed originale è quella di Barbaglio Selection, capi in tessuti naturali indiani dallo stile italiano. Da Milano originali bijoux in ceramica Raku di Keipi Raku, design dal gioiello e tecniche artigianali. Orafi per passione Milady Gioielli con creazioni in cera persa in vari metalli. Collane in seta realizzate a mano con un accurato lavoro per Fatto con Amore. Le ultime tendenze internazionali di abbigliamento per le feste sono quelle che proporrà la famosa buyer internazionale Eire Mota Fashion Expert nel suo salottino tra affreschi e velluti. Ad esporre le sue opere anche lo stilista astrologo Massimo Bomba con le famose allegorie dedicate ai segni ed ai simboli.

Dalla Campania gli abiti eleganti di alta sartoria MRV, ma anche occasioni da regalo confezionate con tessuti pregiati grazie alle proposte della designer Maria Rosaria Venditto. Accessori artigianali e borse in lana sono le proposte del noto brand Tavassi Napoli frutto di creazioni realizzate da esperte costumiste teatrali, mentre Rocchetti di Filo ci porterà nel mondo colorato dei tessuti dal quale escono le sue creazioni tessili, così come le lavorazioni di Magie di Pezze con i suoi coordinati ed oggetti per la casa in lavorazione patchwork. E ancora per il coloratissimo mondo dei bijoux e dei gioielli Akemi Elegant Jewels e Garbart Gioielli che sapranno proporvi nuove linee e forme per i vostri regali originali, così come particolari saranno le borse proposte da LeClo e da M&N Creazioni grazie agli accessori in crochet e da Giulia Riccardi con le borse realizzate a mano e inspirate alle grandi griffe. Presenti anche gli accessori di bijoux di Pippi le Orellane e dal Brasile la nuova collezione di bijoux in oro vegetale Capim dourado. Carratelli Holding e Mood Style di Michele Crocitto sono partner dell’iniziativa.

Una grande selezione di oggettistica di Natale artigianale sarà il tema conduttore di questa edizione con le migliori idee e inspirazioni per decorare la vostra casa e il vostro albero di Natale. Un occhio attento anche alle nuove tecniche artigianali con Elementi Naturali, grazie alle stole ed accessori realizzati con stampa botanica e con le nuove ispirazioni artistiche per IColoridi che dopo le sue amate lampade ci propone le nuove collezioni di borse in pelle dipinte a mano. E ancora Minervae gioielli eseguiti con la tecnica wire wrap e Loroetu gioielli artigianali da Milano.

Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, anche verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Nello stand dell’associazione si potranno acquistare dolcì natalizi di produzione artigianale aiutando così i loro progetti animalisti.