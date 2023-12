Il "Magico Natale" al Municipio XI

Il progetto Magico Natale nasce per dar seguito alle attività per bambini e ragazzi promosse sul territorio del Municipio durante il periodo estivo. Nasce così una festa itinerante con eventi gratuiti rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, che si svolgerà durante tutti i weekend di dicembre, nei diversi parchi e piazze del Municipio XI.



Le giornate rappresentano un’opportunità unica per le famiglie di trascorrere un tempo di qualità insieme, rafforzando i legami famigliari e nutrendo lo sviluppo personale e creativo dei bambini. Ogni sabato e domenica piccoli e grandi avranno modo di incontrare Babbo Natale e di scrivere e consegnare di persona la propria letterina!





