MagicLand, tre weekend di musica con Radio Globo

Dal 22/06/2024 al 22/06/2024

Per 3 sabato sera Radio Globo sbarcherà a MagicLand, il Parco divertimenti di Valmontone. Il 22, il 29 giugno e il 6 luglio, infatti, il Truck Globo, una vera e propria stazione radio itinerante, si posizionerà all'interno del Parco per trasmettere in diretta e coinvolgere i visitatori con musica, animazione e gadget.

Protagonisti delle serate saranno i DJ Set di Radio Globo, che faranno ballare tutti i presenti con i migliori successi del momento. Il sabato, le trasmissioni saranno condotte da Riccardo Di Lazzaro insieme a tutto lo staff del programma Non è il Morning (Tommaso, Elena e Bera), che animeranno anche i dj set e lanceranno gadget dal palco. La domenica, invece, sarà Davide Mannone a condurre le trasmissioni direttamente dal truck, mentre i gadget verranno consegnati a chi scatterà una foto con il truck e la pubblicherà sui social taggando MagicLand e Radio Globo.

Per l'occasione, tutte le attrazioni del Parco rimarranno aperte fino a mezzanotte, da Wild Rodeo (il giant frisbee con 40 metri di altezza e un'accelerazione di 75 km/h) a Shock (launch coaster che da 0 a 100 km/h in 2 secondi), da Cagliostro (l'indoor spinning coaster) a Yucatan (splash ride tra rovine Maya e antichi talismani). C'è poi Mystika (torre più alta d'Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto), Old West (area a tema western di oltre 5.000 mq) e Area Tonga con cascate e zone d'ombra.

Per chi desidera rinfrescarsi, inoltre, ha aperto - all'interno di MacigLand, il parco acquatico MagicSplash che propone: Playa del Sol (10.000 metri quadrati di spiaggia con 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima), Onda del Caribe (piscina ad onde di 2.000 metri quadrati), Tiki Bay (playground acquatico di oltre 12 metri di altezza), Laguna Tiburon (spray park per i più piccolini), Cala Tortuga (area con 4 scivoli acquatici), Bayahibe (area Wellness & Spa con vasca idromassaggio e piscina di 400 metri quadrati), Playa Paraiso (area riservata con Cabanas private e vasca idromassaggio).